Derek Jeter y Alex Rodríguez rindieron homenaje al venezolano Luis Sojo por sus tiempos en Yankees

Derek Jeter y Alex Rodríguez son dos de los mejores jugadores que alguna vez han jugado béisbol a través de todos los tiempos y es precisamente por ello que sus carreras son bastante conocidas por parte de los fanáticos alrededor del mundo ya que fueron figuras de renombre en por lo menos los últimos 20 años y aún con tantos éxitos conseguidos, premios, hazañas, victorias, campeonatos y demás, tuvieron maestros, guías o mentores que los ayudaron a consolidarse en la Major League Baseball.

El venezolano Luis Sojo es uno de ellos y tanto Jeter como Rodríguez le rindieron tributo al ex jugador de los Marineros de Seattle y también Yankees de Nueva York cuando compartieron tiempo en el mismo equipo.

En un episodio reciente del podcast que lleva por nombre The Deal, los dos jugadores del cuadro interno ex jugadores de los Yankees de Nueva York, Derek Jeter y Alex Rodríguez, tuvieron la oportunidad de hablar sobre sus carreras como jugadores y mencionaron varias experiencias y anécdotas que tuvieron al principio de sus tiempos en Grandes Ligas y Luis Sojo fue parte de ello: “Con Luis Sojo aprendí más que con cualquier pelotero de la época o coach”, comentó el ex campocorto de los Yankees de Nueva York.

Jeter quiso a Sojo en los Yankees pasara lo que pasara

Una de las historias que Jeter contó fue cuando habló con los dirigentes de los Yankees para que mantuvieran en el equipo a Luis Sojo: “Me recuerdo que un día le dije a (George) Steinbrenner que Luis Sojo me ayudo más que cualquier infielder con el que había jugado, o más que cualquier coach. Y él firmó a Sojo de nuevo, después de esas palabras”, indicó. También recordó que el venezolano fue su compañero todos los días para tomar rollings y cada ejercicio los hacía de una manera para que todo fuera más “divertido”.

Álex Rodríguez escuchó con detenimiento esta historia y luego de ello comentó lo siguiente: “Luis es el mejor” y contó una anécdota del inicio de su carrera cuando en sus primeros años en la MLB formaba parte de la organización de los Marineros de Seattle, “Yo hice una jugada que pudo haber sido doble play, pero hice nada más el force out. Entonces cuando llegué al dugout él me miró feo, y el nunca miraba feo”, dijo mientras se mostraba sonrisas recordando estos tiempos. “Le pregunté que por qué mi miraba así y me dijo que cuando hay que hacer los dos outs se deben hacer los dos outs. Y eso nunca lo olvidé, porque si tienes que hacer dos outs, haces los dos outs. Y esas palabras impactaron en mi carrera”.

Luis Sojo habló sobre sus experiencias con Jeter, Rodríguez y Robinson Canó

Hace unos años atrás en un episodio del podcast Un Tema en Juego, Luis Sojo comentó por qué ese tipo de estrellas como Jeter, Rodríguez, el dominicano y actual jugador de los Diablos Rojos de México, Robinson Canó y el cubano Alfonso Soriano lo respetaban como ellos mismos lo han mencionado anteriormente, “Cuando tú les dices la verdad, te van a respetar más y eso lo hice yo con todos ellos”, comentó.

“Yo no fui su mentor, yo nada más fui su amigo… En esos momentos (cuando estaba ARod novato), les decía ‘¿por qué tu lloras?’”, a lo que Rodríguez les respondía, “Yo no voy a ser nadie en la pelota”, continuando con su respuesta, “¿Cómo qué no?, tú eres un fenómeno chamo y todo te va a llegar a su momento”, concluyendo con la anécdota. “Yo creo que esas palabras a él le llegaron, yo lo aconsejaba, era una ladilla ese carajito”, dijo el jugador Vinotinto.

Derek Jeter lo mencionó en su libro

Sojo mostró su agradecimiento entonces por el gesto del legendario campocorto al haberlo mencionado en su libro: “El sacó un libro y allí habla maravillas de mí, pero él me pidió ayuda y lo único fue que le di la ayuda para que mejorara su juego”.

Logros del venezolano en la Gran Carpa

Un total de 5 campeonatos de Serie Mundial fueron lo que Luis Sojo cosechó en un total de 13 temporadas como jugador de las Grandes Ligas, siendo el venezolano con más anillos dentro de la MLB, además de haber sido el primer manager de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol repitiendo dicho puesto en la segunda edición. Actualmente forma parte del cuerpo gerencial de los Tiburones de La Guaira, equipo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

