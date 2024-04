Devin Haney responde al desafío del Pitbull Cruz para unificar títulos: “Lo haría parecer mediocre”

Devin Haney, campeón de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), respondió y aceptó el desafío hecho por Isaac ‘Pitbull’ Cruz para un duelo de unificación tras convertirse en monarca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) luego de derrotar a Rolando ‘Rolly’ Romero.

En declaraciones recogidas por Boxing News 24, Haney expresó que el enfrentamiento con el Pitbull Cruz sería lo siguiente que haría después de vencer a Ryan García el 20 de abril y aseguró que hará parecer mediocre al mexicano sobre el ring.

“Me gusta cuando los muchachos me critican porque hace que haya buenas peleas si él habla realmente en serio. Esa es una pelea que exploraré una vez que gane contra Ryan García el 20 de abril. No sería diferente. Lo haría parecer mediocre como lo hago ante estos tipos. No es fácil. Simplemente hago que parezca así”, dijo.

Pitbull Cruz se convirtió en campeón de peso superligero de tras noquear a Rolly Romero. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

Devin Haney también exaltó el trabajo hecho por el mexicano al vencer a Romero: “(El Pitbull) se vio muy bien, no puedo decir nada malo. Hizo una gran pelea, hizo todo lo que dijo que iba a hacer, y Rolly definitivamente mostró corazón, mostró resiliencia, lo lastimaron y siguió peleando. Pudo rendirse cuando le preguntaron, pero prefirió seguir peleando, así que me quito el sombrero”, comentó a Fight Hub TV.

El Pitbull Cruz viene de dominar de principio a fin a Rolly Romero y le calló la boca como prometió antes del combate el pasado 30 de marzo para coronarse campeón en las 140 libras. El estadounidense no pudo en ningún momento contrarrestar el poderío del mexicano y desde el comienzo fue lastimado con fuertes golpes, pero pudo sobrevivir en varias ocasiones hasta que el octavo el réferi detuvo el combate tras una lluvia de puños.

“Ahora tengo un título que me respalda. Así que cualquiera que esté disponible, estaré listo“, declaró el pugilista mexicano tras su victoria sobre el estadounidense.

Antes de pensar en una pelea entre ambos, Devin Haney deberá hacer la primera defensa del título ante Ryan García este 20 de abril en Nueva York. El excampeón indiscutido tiene plena seguridad de que acabará fácilmente con el californiano y, de lograrlo, un duelo de unificación con el Pitbull Cruz podría ser posible después

Rolly Romero no pudo contrarrestar los ataques del Pitbull Cruz y terminó siendo detenido por el mexicano. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

Devin Haney, también de 24 años, se convirtió en campeón de indiscutido de las 135 libras y decidió subir a 140 libras para sumar un nuevo cinturón ante Regis Prograis el pasado mes de diciembre. El estadounidense posee récord invicto a 31 victorias, 15 de ellas por nocaut.

Por su parte, Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 24 años, logró un importante triunfo ante Rolly Romero y ahora es el nuevo poseedor del título mundial de la AMB en las 140 libras en su debut en la categoría. El pugilista mexicano posee un récord como profesional de 26 victorias (18 de ellas por la vía rápida), dos derrotas y un empate.

Sigue leyendo:

· Ryan García cree que puede noquear a Isaac ‘Pitbull’ Cruz en cinco asaltos: “Será fácil”

· Ryan García asegura que vencería al Pitbull Cruz tras nocaut sobre Romero: “Sería un día de campo”

· Devorado por un “Chihuahua”: Isaac Cruz le da una paliza a “Rolly” Romero y es campeón mundial