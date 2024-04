Sacha Baron Cohen e Isla Fisher anuncian su divorcio

El actor británico Sacha Baron Cohen y la actriz australiana Isla Fisher publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram el anuncio de su divorcio, luego de 13 años de matrimonio. También informaron que desde 2023 tomaron esa decisión.

Sobre una fotografía que los muestra con uniformes de tenistas, Cohen y Fisher escribieron el siguiente mensaje: “Después de un largo partido de tenis que duró más de 20 años, finalmente dejamos las raquetas. En 2023 presentamos una demanda conjunta para poner fin a nuestro matrimonio. Siempre hemos dado prioridad a nuestra privacidad y hemos estado trabajando silenciosamente en este cambio. Siempre compartiremos nuestra devoción y amor por nuestros hijos. Apreciamos sinceramente su respeto al deseo de privacidad de nuestra familia”.

Sacha (conocido por películas de comedia como “Borat” y “Bruno”) conoció a Isla en una fiesta en 2001, y al año siguiente comenzaron a salir. Se casaron el 15 de marzo de 2010 en una ceremonia judía en París, y tienen tres hijos (de 17, 14 y 9 años). Ella actualmente protagoniza la serie “Wolf Like Me”, estrenada en la plataforma de streaming Peacock, pero está lista para regresar al cine, en una comedia de acción titulada “Playdate” en la que compartirá créditos con Kevin James.

Recientemente Sacha Baron Cohen ha sido objeto de polémica debido a las declaraciones hechas por Rebel Wilson en el libro de memorias Rebel Rising. Ella señaló al actor como la persona que le insistió varias veces que se desnudara en una escena de la película “The Brothers Grimsby”, de 2016. En un comunicado él negó los supuestos hechos.

También surgieron rumores acerca de que los problemas entre la ahora ex pareja habrían comenzado por las declaraciones de Wilson, pero una fuente anónima informó a ET que éstas no son el motivo del divorcio: “Sacha e Isla decidieron separarse en 2023, mucho antes de que se hicieran las afirmaciones de Rebel Wilson. Su decisión de separarse no tiene relación con sus acusaciones”.

