Melissa Joan Hart se solidariza con los actores que trabajaron en Nickelodeon y denunciaron abusos

Luego de que el documental “Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV” del canal Investigation Discovery diera a conocer los abusos de ex trabajadores de Nickelodeon, varias personas que actuaron en series de ese canal han dado su opinión sobre los casos. Melissa Joan Hart, quien fuera protagonista del programa “Clarissa Tells It All” de 1991 a 1994, expresó su solidaridad con los entrevistados.

Al ser invitada al podcast de Meghan McCain, Hart reconoció que no ha visto “Quiet On Set”, pero cree totalmente en lo que se haya expuesto ahí: “No conozco las experiencias de otras personas. No estoy negando nada de lo que otros digan. Nunca me han contado las historias de estas personas que están en el documental, y debo decir que nunca escuché una historia de una estrella de Nickelodeon personalmente. Eso no quiere decir nada sobre la historia de nadie. Confío absolutamente y les creo al 100 por ciento”.

La actriz de 47 años, quien también obtuvo fama mundial gracias a la serie “Sabrina The Teenage Witch”, agregó que ella trabajó en estudios de Nickelodeon ubicados en Orlando y no en los de Hollywood (que son los que se mencionan en el documental): “Estaba rodeada de un equipo increíble, un elenco increíble que me cuidó muy bien. Y no sé si fue la diferencia en Orlando o en la época, pero esos tipos que mencionan no estaban presentes…debo decir que no todos los huevos en la canasta de Nickelodeon están podridos. Hubo algunas personas que realmente cuidaron de mí”.

Los casos expuestos en “Quiet On Set”

El actor y cantante Drake Bell relató que mientras trabajaba en el programa “Drake & Josh” un coach de diálogos llamado Brian Peck abusó sexualmente de él, y tiempo después procedió a denunciarlo. Fue hasta ahora que decidió dar a conocer que él había sido la principal víctima de Peck, quien tras cumplir una condena de 16 meses en prisión trabajó en otras empresas relacionada con el entretenimiento. Desde 2019 no se ha sabido más de él.

Otra de las personas señaladas en “Quiet On Set” es Dan Schneider, quien durante muchos años fungió como productor y guionista en varios programas. Los actores entrevistados mencionaron que él pedía masajes en los sets, que su comportamiento era agresivo y que en repetidas ocasiones humillaba a otros guionistas. Pocos días después del estreno del documental Schneider se disculpó en una entrevista, y dijo: “Yo enfrento mis comportamientos pasados, algunos de los cuales son vergonzosos y de los que me arrepiento, y definitivamente le debo a algunas personas una disculpa muy fuerte”.

