Cuánto pagará de impuestos el ganador de los $1,300 millones de dólares de Powerball

Tres meses tuvieron que pasar para que tuviéramos otro ganador de un premio mayor de Powerball y el pasado sábado un afortunado jugador en Oregon se llevó la bolsa acumulada de $1,326 millones de dólares. Este sería el cuarto premio mayor más grande en la historia de Powerball y sin duda una cantidad de dinero que podría transformar por completo la vida de una persona, pero ahora muchos se preguntan cuánto tendrá que pagar de impuestos el ganador de Oregon del premio de más de $1,300 millones de dólares de Powerball.

Y es que sabemos que este gran ganador de la lotería tiene una considerable factura de impuestos en la puerta, ya que el gobierno federal y la mayoría de estados tratan las ganancias de la lotería como ingresos; así que los premios mayores están sujetos a impuestos sobre la renta estatales y federales. Sigue leyendo para conocer cuánto podría perder el ganador de Powerball en Oregon por los impuestos.

¿Cuántos impuestos tendrá que pagar el ganador de los $1,326 millones de dólares de Powerball?

Lo primero que debe decidir el ganador del premio mayor de Powerball en Oregon es si quiere recibir sus ganancias en pagos anuales durante 30 años o si prefiere recibir la suma global en efectivo. Si se dedica por la anualidad, eventualmente recibirá todo elpremio mayor anunciado en el transcurso de tres décadas.

Pero la mayoría de los ganadores del premio mayor de la lotería optan por la suma global y para el premio mayor de los $1,326 millones de dólares de Powerball el valor en efectivo fue de $621 millones de dólares. De este monto, inmediatamente se retiene el 24% para impuestos federales y va directo al IRS.

Entonces si el ganador del Powerball de Oregon se va por la opción en efectivo, se retendrían $149.04 millones de dólares del premio que se sorteó el pasado sábado; dejando sus ganancias de la lotería en $471.96 millones de dólares. Pero esta no es la única cantidad que dejará en el camino.

Ya que el gobierno cuenta como ingresos las ganancias de la lotería como, al obtener un premio mayor tan grande el ganador se trasladaría a una categoría impositiva más alta en la que sus ingresos están gravados al 37%. Así que la próxima vez que el afortunado ganador de Powerball en Oregon presente sus impuestos, propiamente tendrá que darle al IRS otro 13% de su premio.

Aunque hay 13 estados en EE.UU. que no gravan las ganancias de la lotería de una persona, desafortunadamente el ganador del premio mayor de $1,326 millones de dólares Powerball no compró su boleto en Alabama, Alaska, California, Florida, Hawaii, Nevada, New Hampshire, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Washington o Wyoming.

Al haber adquirido su boleto de Powerball en Oregon, el ganador del premio mayor se llevaría $329,792,812 dólares si elige la suma global ya que este estado tiene una de las tasas más altas de retención de impuestos estatales; de acuerdo estimaciones de USAMega.com.

¿Quién ganó el premio mayor de $1,326 millones de dólares de Powerball?

El billete ganador del sorteo de Powerball del sábado pasado, con una bolsa acumulada de $1,326 millones de dólares, se compró en Oregon. Este es uno de los estados donde no se permite que los ganadores permanezcan en el anonimato y de acuerdo a la Lotería de Oregon, el nombre del ganador y la ciudad donde se compró el boleto ganador son registros públicos del estado por lo que eventualmente sabremos la identidad de esta afortunada persona, que tiene un año para reclamar el premio. Los números ganadores fueron 22, 27, 44, 52, 69 y el Powerball rojo 9.

