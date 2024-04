Horóscopo: qué será de tu semana del 8 al 13 de abril de 2024

Una semana movida nos espera a nivel astrológico comenzando por el eclipse solar en Aries. Conoce lo que el horóscopo tiene reservado para cada signo del zodiaco esta semana que va del 8 al 13 de abril.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Alguien que es pura luz lo consuela de tanta decepción. Está todo listo para un nuevo romance. Habrá matrimonios y nuevos noviazgos.

DINERO: Transacciones viables. Sin error posible en el manejo del dinero. Necesita ayuda, trate con guante de seda a su gente.

CLAVE DE LA SEMANA: Luchar por lo que creemos no significa ir tras utopías.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Más le vale detener un poco la marcha de ese vínculo. Su forma de ser no resiste tanta presión. Necesita que compartan su misma pasión.

DINERO: Se agotó una etapa laboral. Si insiste en lo de siempre no sacará nada en limpio. Gente nueva trae soluciones.

CLAVE DE LA SEMANA: En vez de lamentarse ponga sus fuerzas al servicio del cambio.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Los solos y solas hacen nuevos amigos y en ese ámbito encuentran una compañía especial. La familia se da la mano y las parejas están unidas.

DINERO: Fin a esa calma que lo estaba enloqueciendo. El afuera se pone en movimiento… ¡y el adentro también!

CLAVE DE LA SEMANA: Lo peor que puede pasar si pide ayuda es que se la nieguen. Hable.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Con cuidado. Un gesto solidario será el que exprese toda su capacidad de afecto. Compromiso pleno con la gente que ama. Nobleza.

DINERO: Muy buenos tránsitos planetarios. Hágase valer y los demás lo aceptarán como líder sin siquiera tomarle examen.

CLAVE DE LA SEMANA: Ayude a quien lo rescató del naufragio y hoy lo precisa.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Renovación y revelación. El amor se convierte en una divina aventura. Por primera vez en mucho tiempo se sentirá libre.

DINERO: Tiempo de explorar nuevos caminos. Hay recursos. Sabrá abrirse camino en la jungla financiera. Concéntrese.

CLAVE DE LA SEMANA: Sus contactos son un activo, cuídelos como corresponde.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Es una etapa de sucesivas crisis pero no habrá nada que logre abatirlo. Alegrías en el hogar. Diálogo fluido.

DINERO: Cambio de actitud, mantiene el esfuerzo pero si hace lo que le gusta no le pesará. Atrévase, el momento es hoy.

CLAVE DE LA SEMANA: Lo importante es competir. No baje los brazos.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Venus en signo opuesto genera inquietud aunque también revitaliza los lazos. Mantenga el contacto emocional con su familia y su pareja.

DINERO: Podría enfrentar algunos desfasajes económicos. Se resolverán gracias a la ayuda de colegas, socios o consejeros.

CLAVE DE LA SEMANA: Delegue solo en quien haya demostrado ser idóneo.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Un mar de pequeñas complicaciones cotidianas. Ponga orden en su vida y el resto se acomoda porque hay suficiente amor. Acompañado.

DINERO: Sobrepasado de trabajo, necesitará la colaboración de sus compañeros. Cada detalle importa, no pase nada por alto.

CLAVE DE LA SEMANA: Preste atención a la letra chica de los contratos.

Sagitario

24/11 al 21/12

AMOR: Varios planetas en el área del romance auguran felices noviazgos, complicidad en la pareja y momentos plenos. Alegría que contagia.

DINERO: Pondrá un límite a quien trate de abrirse paso a codazos limpios. Sea firme y no hostil. Un altísimo rendimiento.

CLAVE DE LA SEMANA: No piense. El querer es ahora más importante que el deber.

Capricornio

22/12 al 21/1

AMOR: Con un pequeño gesto de su parte logrará grandes cambios en los demás. Etapa de serenidad familiar, muy buena para los vínculos estables.

DINERO: Poca movilidad laboral y un ahogo financiero que es eventual aunque preocupa. Con recursos para salir adelante.

CLAVE DE LA SEMANA: Los proyectos, mejor a corto plazo. Hay cambios en breve.

Acuario

22/1 al 21/2

AMOR: Con el giro de los planetas del amor sale del encierro voluntario. Se rodea de gente linda y se reconoce enamorado hasta la médula.

DINERO: Se llevará mejor con desconocidos que con sus compañeros. Distanciarse de viejos colegas resulta renovador.

CLAVE DE LA SEMANA: El tiempo libre es sagrado, disfrútelo.

Piscis

22/2 al 20/3

AMOR: La pasión resulta arrolladora, aunque dure lo que un suspiro. Si no pretende unión eterna, permítase una aventura.

DINERO: La competencia es cruel y es mucha. Sea la mejor versión de sí mismo y no se preocupe por lo que opinen los demás.

CLAVE DE LA SEMANA: Confíe. Quienes lo aprecian no lo condenarán.

Por Kirón

Sigue leyendo:

• Eclipse solar de abril 2024: cómo afectará a tu signo del zodiaco

• Conjunción Júpiter Urano: por qué es lo más destacado del 2024 y cómo afecta a tu signo

• 3 signos del zodiaco podrían terminar su relación durante Venus en Aries