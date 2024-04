Ronda Política:Migrantes pierden a un guerrero por sus derechos

Gran pesar provocó entre la comunidad migrante el fallecimiento a los 77 años del abogado Peter Schey, víctima de un agresivo cáncer del sistema linfático.

Peter fue un defensor de los inmigrantes como pocos.

Saltó a la palestra pública cuando echó abajo la proposición 187, que buscaba negar servicios sociales a los inmigrantes indocumentados en California.

Fue fundador y director ejecutivo del Center for Human Rights and Constitutional Law que entabló demandas colectivas a nombre de los inmigrantes y menores no acompañados.

Fue el abogado principal en la demanda Plyler contra Doe, en cuyo fallo final en 1982, la Corte Suprema determinó que los estados no podían negar a los niños indocumentados el acceso a la educación pública.

Más tarde en la demanda Flores logró que se establecieran estándares mínimos en el trato a los menores inmigrantes detenidos y se limitara el tiempo en que podían permanecer bajo custodia.

Peter era uno de esos personajes de plática amena con quien los reporteros disfrutamos conversar porque explican los detalles jurídicos de una manera de lo más sencilla posible, y no sientes pasar el tiempo.

Hasta en sus últimos años ayudó a los inmigrantes. El caso más reciente fue cuando en el 2021 apoyó a Manolo Lara, un padre guatemalteco a que recuperara a su hijo Tyler de cinco años, a quien habían enviado a un centro para menores no acompañados de la ciudad de Montebello en el condado de Los Ángeles.

Su partida deja una profunda huella en la comunidad migrante; ojalá otros abogados continúen con ese legado de entrega y dedicación.

Una piedra en el zapato

El tema de dónde recortar ante el déficit fiscal que se avecina para la ciudad de Los Ángeles, amenaza con poner presión a la relación entre la alcaldesa Karen Bass y el contralor Kenneth Mejia.

Y es que Mejía ha estado en contra de los aumentos salariales dados a los policías por la alcaldesa. De acuerdo al contralor tales incrementos han ahondado la caída presupuestal; mientras que él ha venido advirtiendo desde hace tiempo, de la crisis de dinero que se avecinaba.

Se lamentan que no le hayan hecho caso y ahora estamos ante una propuesta para el congelamiento en las contrataciones del personal, la eliminación de posiciones de trabajo y el aumento de los cobros a los servicios municipales.

El contralor se mantiene muy activo en las redes sociales, principalmente en X, antes Twitter, y no se mide en sus comentarios filosos en torno a las decisiones que se están tomando en relación al gasto presupuestal.

En tanto, la alcaldesa espera que sus recortes no afecten los servicios, y las posiciones de policías, bomberos y recolectores de basura no serán tocadas.

Para Mejía, los servicios municipales ya están deteriorados, y quizá se incomode más porque algunas de las reducciones pueden afectar a su oficina, algo así como 30 vacantes que no podrían ser llenadas.

Permanezcamos atentos porque este tema nos afecta a todos; por lo pronto, Mejía parecer haberse convertido en la piedra en el zapato de la alcaldesa Bass.

Van con todo

Los socialistas demócratas vienen con todo para tomar control del Ayuntamiento. Ya tienen un contralor y tres concejales, Eunisses Hernández, Hugo Soto Martínez y Nithya Raman. La alcaldesa Bass ha logrado hacer buenas alianzas con estos concejales, con quien de plano no ha podido, ha sido con Mejía.

Luego tenemos a Ysabel Jurado, la filipina-americana, candidata al distrito 14 del Concejo de Los Ángeles, quien también es parte de la comunidad LGBTQ+. Así que si gana el distrito 14 no sólo sería la primera filipina concejal sino la primera concejal queer.