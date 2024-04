Trump quiere a inmigrantes de “países bonitos”, como Dinamarca y Suiza

El expresidente Donald Trump no está en contra de la inmigración, sino del tipo de inmigrantes que llegan a los Estados Unidos, porque le gustaría que arribara gente de lo que llama “países bonitos” en referencia a naciones europeas, como Dinamarca y Suiza.

El republicano recordó cuando se refirió a que prefería a gente de Noruega, en lugar de naciones que calificó de “hoyos de mierda”, en referencia a países africanos y latinoamericanos, algo que fue duramente criticado en 2018.

“¿Por qué no podemos permitir que venga gente de países agradables? Estoy tratando de ser amable”, dijo Trump durante la cena en Mar-a-Lago para recabar fondos, según un reporte de The New York Times.

El comentario de Trump desató risas entre sus posibles donantes a su campaña de reelección.

“[Que los inmigrantes sean de] países bonitos, ¿sabes, como Dinamarca, Suiza? ¿Tenemos gente que viene de Dinamarca? ¿Qué tal Suiza? ¿Qué tal Noruega?”, exclamó.

El Times tuvo el testimonio de uno de los asistentes a la cena de Trump, quien señaló que el exmandatario comenzó a despotricar sobre la política migratoria del presidente Joe Biden.

Repitió su comentario hecho en varios mítines sobre que los inmigrantes que están llegando son “criminales”, gente que “viene de prisiones”.

“Estas son personas que vienen de prisiones y cárceles. Vienen de lugares y países que no puedes creer, países que son un desastre”, dijo Trump.

Tras eso se refirió a su comentario del 2018, el cual desató severas críticas entonces, en medio de una crisis migratoria cuando aumentaron las caravanas de migrantes hacia EE.UU.

Para Trump su comentario “estuvo bien”, a pesar de tales críticas.

“Y ya saben, lo tomaron como un comentario muy terrible, pero sentí que estaba bien”, señaló.

El expresidente ha señalado en varias ocasiones que implementará una dura política de detenciones y deportaciones, así como otras estrategias migratorias.

Actualmente la mayoría de los inmigrantes que buscan protección en EE.UU. son de América Latina, principalmente de países de Centroamérica y Venezuela.

La Administración Biden ha implementado programas de migración legal, bajo la figura de ‘parole’, que otorga protección temporal a la deportación y permisos de trabajo, pero los republicanos desafiaron este esfuerzo en tribunales.

