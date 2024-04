Abogado del alcalde de Nueva York, Eric Adams, pide al tribunal que desestime demanda de agresión sexual

Luego de que Lorna Beach-Mathura, una exasistente de la policía de Nueva York, demandó al alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, alegando que él la agredió sexualmente en 1993 mientras ambos trabajaban para la Oficina de Tránsito, su abogado defensor, Alex Spiro, calificó como un argumento ficticio.

La demanda siguió a una citación presentada en la Corte Suprema del Condado de Nueva York en noviembre, donde Adams negó las acusaciones.

La demanda alega que la mujer fue ignorada para ascensos mientras trabajaba como asistente administrativa para la Oficina de Tránsito a pesar de aprobar exámenes de promoción.

En ese proceso se encontró con Adams, quien era un “miembro de alto rango” de la organización fraternal, y le contó sus problemas para conseguir un ascenso, según la demanda.

Adams se ofreció a llevarla a casa y dijo que hablarían más a detalle, pero en lugar de llevarla a Brooklyn, Adams la llevó a un “terreno remoto y baldío”, según la demanda. Fue allí donde Adams supuestamente pidió sexo oral a cambio de su ayuda.

A cinco meses, Spiro aseguró que la demanda debería ser desestimada y presentó la respuesta a una denuncia, alejando que “Las acusaciones de irregularidades en la demanda son completamente ficticias, y los demandados esperan con ansias su día en el tribunal y una reivindicación completa”.

Beach-Mathura, residente de Florida, alegó que el abuso por parte de Adams ocurrió en 1993 después de que ella buscó su ayuda con un problema laboral. La mujer alegó discriminación sexual, sexual, agresión y agresión y presentó el caso bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos, que permitió presentar reclamaciones mucho después de que hubiera prescrito.

“Esto no sucedió. No sucedió. No recuerdo haber conocido nunca a esta persona durante mi tiempo en el departamento de policía”, dijo Adams poco después de que se presentara la demanda.

Beach-Mathura está reclamando una indemnización de 5 millones por daños y perjuicios a Adams, la ciudad de Nueva York, la Policía de Tránsito de Nueva York, la NYPD Guardians Association y a otras tres entidades, según la demanda presentada ante la Corte Suprema del Condado de Nueva York.

Además de la demanda contra Adams, la Ley de Supervivientes Adultos de Nueva York ha dado lugar a demandas contra otras figuras conocidas como el expresidente Donald Trump y la estrella del hip-hop Sean Diddy Combs.

Incluso, el año pasado Trump fue declarado responsable de abusos sexuales y difamación contra E. Jean Carroll en un juicio civil. Fue condenado a pagar 5 millones de dólares por daños y perjuicios. Después, se le impuso una multa adicional de 83.3 millones de dólares por daños y perjuicios por seguir difamando a Carroll.

Defensa gratuita

La asesora de la corporación municipal Sylvia Hinds-Radix, quien dirige el departamento legal, confirmó el mes pasado que determinó que Adams calificaba para recibir representación legal gratuita de la ciudad.

Esto se debe a que era un empleado de la ciudad que trabajaba para la Policía de Tránsito en 1993.

Además, un portavoz del departamento legal de la ciudad dijo que se les cobrará menos de una octava parte de ese costo: $250 por hora por el trabajo de los socios y $175 por el trabajo de los asociados.

Sigue leyendo: