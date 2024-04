Alexis Vega le mandó un mensaje a sus detractores de las Chivas de Guadalajara 

Alexis Vega tuvo un paso complejo por la Chivas de Guadalajara. A pesar de que el último tramo de su carrera en el Rebaño Sagrado estuvo llena de lesiones y problemas extradeportivos, el “Gru” está en contra de los aficionados que creen que le pesó la camiseta.

El “Gru” se fue por la puerta de atrás de las Chivas de Guadalajara. El futbolista mexicano tuvo muchas complicaciones por su estado físico y además fue protagonista de un caso de indisciplina que lo apartó del club durante varias jornadas.

A pesar de estos incidentes, Alexis Vega tuvo buenos momentos con el Rebaño Sagrado. El talentoso futbolista azteca llegó a tener el nivel para ser convocado en la selección mexicana y estar en el radar de varios equipos de Europa. En este sentido, Vega considera que no le quedó grande su paso por la Chivas.

“Se hablan muchas cosas de mí pero algo que me molesta muchísimo es que mucha gente ignorante que no ve futbol, dice que me pesó la camiseta y eso no es cierto. Me quedo tranquilo porque deje el alma por los colores de Chivas”, dijo Vega para Claro Sports.

@clarosports C O N T U N D E N T E 🤯 En EXCLUSIVA para ClaroSportsEnW, Alexis Vega responde las críticas de los que le dicen que le pesó el jersey de Chivas Chivas AlexisVega LigaMX ♬ sonido original – Claro Sports – Claro Sports

Alexis Vega jugó 142 partidos con el Rebaño Sagrado. Durante esa cantidad de encuentros el mexicano marcó 28 goles y concedió 28 asistencia en más de 10,000 minutos dentro del campo. Por momentos el “Gru” demostró ser el líder del proceso rojiblanco, pero no pudo sostenerlo en el tiempo.

El resurgir de Alexis Vega

El “Gru” salió de las Chivas de Guadalajara con muchos problemas. Incluso, el retiro de Alexis Vega estaba a la vista por problemas físicos que le impedían jugar los 90 minutos de un partido. Sin embargo, Vega vive una segunda juventud con el Toluca.

Paulatinamente Alexis Vega está recuperando su nivel. Los Diablos Robos del Toluca son los líderes de la Liga MX y el “Gru” ha realizado su aporte en el buen desempeño del equipo.

El exjugador del Rebaño Sagrado acumula 10 partidos jugados en el Clausura 2024. En 717 minutos dentro del campo, el jugador nacido en Ciudad de México acumula 5 goles y 1 asistencia. Alexis Vega de a poco retoma su nivel que despertó interés en el Viejo Continente y que lo llevó al Mundial de Qatar 2022.

Sigue leyendo:

· “El América no está ni para jugar Libertadores”: le restan mérito al ritmo del conjunto azulcrema

· Henry Martín y sus rechazos a las Chivas de Guadalajara

· “Que lo dejen un poquito en paz”: el pedido de Érick Gutiérrez tras la salida de Alexis Vega

· Fernando Hierro dejaría a las Chivas de Guadalajara para sumarse al club de Cristiano Ronaldo