Álvaro Fidalgo habló sobre los rumores de su salida del Club América

Desde que llegó a las Águilas del América en 2021, Álvaro Fidalgo se ha convertido en un estandarte del club. El exjugador del Real Madrid Castilla se ha atornillado en el mediocampo del conjunto azulcrema. Sin embargo, algunos reportes ponen al español fuera de la Liga MX y el propio Fidalgo habló de estos rumores.

Estas interrogantes sobre el futuro de Álvaro Fidalgo podrían afectarle en su rendimiento dentro del campo. Varios medios han reseñado la posibilidad de que el español se marche a un club del Viejo Continente. Además, Fidalgo también fue puesto en el radar de la selección mexicana.

Lejos de afectarlo, el mediocampista de 27 años de edad reconoció que está al tanto de este tipo de rumores, pero que no le da mucha importancia. El enfoque de Fidalgo está en los campeonatos que está disputando el Club América.

“Es un tema que en las últimas semanas me pusieron como en cinco equipos diferentes y en selección mexicana. Yo me centro en los dos títulos, ir partido a partido, no pienso en otra cosa que no sea salir campeones, estar 26 de mayo y 2 de junio en cada final. No hay nada que no sea América, salir campeón de los dos torneos, no pienso en otra cosa, no me importa nada más“, dijo Fidalgo en conferencia de prensa.

Álvaro Fidalgo diciendo que en las últimas semanas lo pusieron como en 5 equipos diferentes, en la Selección Mexicana, y que él solo sueña con salir campeón con el América otra vez🥹💛pic.twitter.com/9NJ2TYnjK9 — Roberto Haz (@tudimebeto) April 8, 2024

En este sentido, Álvaro Fidalgo reconoció que está centrado en el presente con el Club América. Por la cabeza del español no pasa nada que no esté relacionado con la Liga MX y la Concachampions.

“No me gusta hablar en mi futuro porque me centro en el día a día y es lo que puedo decir. Sueño con estar en las dos finales que es por lo que luchamos”, agregó.

Un líder del club América

Álvaro Fidalgo ya ha formado parte de tres procesos dentro del Club América. En cada uno de esos caminos, el español ha sido una pieza inamovible de los esquemas. Siguen las temporadas y Fidalgo sigue sumando minutos con el conjunto azulcrema.

Con registros desde 2021, las Águilas del América son el equipo en el que Álvaro Fidalgo ha disputado más minutos en su carrera. El español jugado 141 partidos con el conjunto azulcrema. Durante esa cantidad de compromisos el mediocampista ha marcado 11 goles y repartido 19 asistencias en más de 11,100 minutos dentro del campo.

Si voy a llorar el día que se vaya ÁLVARO FIDALGO 🥹 pic.twitter.com/1mwilrDpXx — LUIS FERNANDO 🆇 (@LF_LM16) April 7, 2024

Álvaro Fidalgo tiene un contrato vigente con el club hasta junio de 2026. El mediocampista de 27 años está valorado en poco más de $8.7 millones de dólares. Sin duda alguna, esta sería una muy buena cifra en caso de que algún equipo quiera arrebatárselo a la dirigencia azulcrema.

