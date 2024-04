Carmen Villalobos se luce en leggings de animal print al realizar una rutina para glúteos

Desde hace tiempo Carmen Villalobos quería regresar al gimnasio para ponerse en forma, y ahora compartió con sus fans videos en los que aparece haciendo una serie de ejercicios para fortalecer sus glúteos. Su entrenadora Lorena Ospina indicó que estaba levantando con su pierna una mancuerna de 35 libras.

Al término de sus rutinas la bella actriz colombiana se grabó en otro clip y dijo: “Bueno, pues cómo les parece que hoy la logramos también. Hoy no tuvimos grabación, así que pude aprovechar para dormir un poquito más y venir un poquito más tarde, así que estoy muy orgullosa con los resultados; se comienza a ver, y definitivamente eso motiva. Aquí me espera un día largo, porque hay que aprovechar que es lunes. Besitos, feliz semana para ustedes”.

La semana pasada Carmen publicó en Instagram una noticia que la tenía muy emocionada: “Les cuento que estoy muy feliz, hasta las lágrimas de felicidad rondan por mi rostro. Definitivamente cuando uno trabaja por sus metas, por sus objetivos, pero cuando trabaja de verdad con pasión, con amor, con disciplina Diosito te recompensa, y he aprendido y cada vez confirmo más que el tiempo de Dios es perfecto. No es al tiempo de uno ni cuando uno lo tiene planeado, es en el tiempo de Dios”. Ella no dio más detalles, pero poco después viajó a Miami.

Falta poco para el inicio de la nueva temporada del reality show “Top Chef VIP”, con la que Carmen vuelve a su faceta como conductora. Ella publicó fotografías en las que aparece usando un vestido de color naranja que delineó su figura, y escribió el siguiente texto: “Volver a sentir la adrenalina, la emoción, las risas y las lágrimas que nos traen las celebridades noche a noche en cada capítulo es maravilloso. Y como siempre, trabajar con mi equipo que me cuida y está pendiente de cada detalle lo hace aún más especial. Así que ya lo saben mi gente bonita, nos veremos en Mayo por Telemundo“.

Al término de las grabaciones de ese programa Carmen Villalobos tiene otro gran proyecto, que podría ser otra temporada de la serie “Sin Senos Sí Hay Paraíso”. Ella no ha hablado hasta ahora al respecto, pero el actor Gregorio Pernía comentó a People En Español que en los nuevos capítulos trabajaría con la actriz: “Regresamos en junio después de que (Carmen) termine “Top Chef”. Mientras tanto, los fans siguen al pendiente.

