Carmen Villalobos responde si está lista para llegar al altar con Frederik Oldenburg

La pareja conformada por Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg celebra su primer año de relación rodeados de nuevos proyectos y el cariño de su público, así lo dieron a conocer en una entrevista reciente, donde además contaron sus metas para este 2024 y si dentro de estas está llegar al altar.

Fue durante una charla con el programa “En Casa con Telemundo que la actriz de “Café con aroma de mujer” y el conductor de “Exatlón Estados Unidos” se sinceraron sobre cómo ha cambiado su vida desde que decidieron darle una oportunidad al amor.

“Yo conseguí un complemento espectacular para mi vida y lo que yo necesitaba. Recientemente, estábamos hablando de esto y creo que nos pasó lo mismo: nos conseguimos en un momento preciso, justo, en el cual compaginamos”, contó el venezolano.

Por su parte, Carmen Villalobos recordó con emoción el día que le contó a su madre que un nuevo amor estaba tocando a su puerta: “Tuvimos un encuentro en un viaje en el que yo iba para México, en el aeropuerto. Mi mamá me estaba acompañando en ese viaje. Entonces un día ella ve que los ojitos me comienzan a brillar y le digo ‘Mami, me gusta alguien. Me estoy hablando con Frederik’. Ella dijo ‘Ay, ese muchacho, ¡que bello! ¡Me cayó tan bien ese día!’”, añadió.

Carlos Adyan no se quedó con la duda y cuestionó a la parejita sobre el siguiente paso dentro de su relación y si este incluía llegar al altar pronto. Si bien Carmen Villalobos no descartó la idea, se limitó a decir que por ahora estaban centrados en disfrutar su tiempo juntos. “Estamos muy felices viviendo el día a día”.

Para finalizar la entrevista, ambos contaron cuál es el secreto que les ha ayudado para mantener una relación sólida durante este año. Villalobos indicó que se trata de “Aceptación. Aceptar a la otra persona con sus defectos, sus virtudes. Y aceptar que otra persona es otro mundo, y no la puedes poner a tu imagen y semejanza”.

Frederik, por su parte, aconsejo que “antes de dormir, cuando estén compartiendo la cama, díganse cuánto se aman. No pierdan esa magia del inicio de la relación”.

Seguir leyendo:

• Carmen Villalobos se luce en bikini negro al término de sus vacaciones en República Dominicana

• Carmen Villalobos posa en la playa y luce su escultural cuerpo en bikini rosa

• Carmen Villalobos presume su impactante figura en un bikini que dejó poco a la imaginación