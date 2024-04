Don Hankey acepta que debió cobrarle más a Donald Trump por prestarle $175 millones para su fianza

A través de su empresa Knight Specialty Insurance Company, el “rey de los automóviles de alto riesgo” en Los Ángeles, California, se encargó de cubrir la millonaria fianza que le impusieron al expresidente de la nación, pero ahora reconoce su error al no haberle cobrarle más dinero por la deuda.

Después de haber sido condenado por el juez Arthur Engoron debido a que cometió fraude civil al manipular el valor de los activos de su compañía, a Donald Trump se le impuso una sanción superior a $350 millones de dólares.

Sin embargo, dicha cantidad no se cubrió a tiempo y por concepto de intereses se elevó $454 millones de dólares.

De esta manera, el equipo legal del republicano de 77 años implementó un recurso de apelación y en tanto éste se resuelve pidió que le fuera concedida una fianza, la cual se fijó en $175 millones de dólares.

A pesar de que la fortuna del magnate neoyorquino supera con creces dicha suma, en su mayor parte está invertida en varios negocios y ello le complica reunir elevadas sumas en efectivo.

Por ello, recurrió a un préstamo y el único en concederlo fue Don Hankey, personaje que fincó una sólida fortuna ofreciendo a clientes con mal crédito financiamiento de préstamos para automóviles con intereses altos.

“Escuché que estaban buscando a alguien y esto es lo que hace Knight Insurance. Tenemos liquidez. Estoy feliz de proporcionársela”, señaló en un principio el multimillonario californiano en una entrevista concedida a Bloomberg.

No obstante, los abogados de la oficina de la fiscal de Nueva York le notificaron al equipo legal de Trump que requerían les fuera demostrada la garantía que le presentó a Knight Specialty Insurance Company.

El republicano de 77 años ha sido sancionado en tres juicios y ello le significa pagar multas con un valor superior a $500 millones de dólares. (Crédito: Paul Sancya / AP)

Frente a dicho panorama, Hankey expresó en una nueva entrevista —esta vez otorgada a la agencia Reuters— que debió cobrarle más al exmandatario de la nación por los inconvenientes derivados de la operación.

“Pensábamos que sería un procedimiento fácil que no implicaría otros problemas legales y no está resultando así. Probablemente no cobramos lo suficiente”, señaló.

Además, el magnate dio a conocer que está recibiendo mucha presión de personas enfocadas en ver a Trump en líos más complicados.

“Hemos recibido muchos correos electrónicos y muchas llamadas telefónicas. Quizás esa sea parte de la razón por la que tuvo problemas con otras compañías de seguros.

Me sorprende que estén siendo más duros con nuestro vínculo o buscando razones para causar problemas con nuestro instrumento“, enfatizó.

