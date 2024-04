Pilar Montenegro, ex integrante del grupo Garibaldi, reaparece en las redes sociales

Durante muchos años Pilar Montenegro fue una de las integrantes del grupo musical Garibaldi que contaba con más fans, pero en 2013 decidió alejarse de la vida pública. Ahora dio una sorpresa a sus seguidores, pues compartió en su cuenta de Instagram fotografías en las que aparece luciendo un outfit con transparencias.

Desliza para ver todas las fotos

“Hola, mis bellos adorados!!!😘😘 bendiciones para todos 🙏🏻” fue uno de los mensajes que escribió la cantante y actriz, acallando de nuevo los rumores acerca de que se encontraba mal de salud. De inmediato surgieron comentarios al post en los que halagaron su belleza, y ella los contestó de esta manera: “Muchas gracias a todos por sus comentarios y su amor! Abrazo y recibo con cariño todas sus palabras”. 🙏🏻❤️

Pilar no publicaba en esa red social desde 2023, cuando compartió un video en el que aparecía en su fiesta de cumpleaños interpretando de manera improvisada la canción “Quítame Ese Hombre”, que fue el único éxito que tuvo en plan solista. Hasta la fecha ella mantiene contacto con sus ex compañeros de Garibaldi (que ahora se presentan con el nombre GB5), pero no tiene entre sus planes regresar a los escenarios.

Los integrantes de GB5 ya no se hablan con el empresario Sergio Mayer, quien también formó parte de Garibaldi; él recientemente acudió a un evento y, al ser entrevistado por la prensa, reveló que se ha comunicado con Pilar Montenegro, pero que ésta no le ha permitido ir a visitarla.

“Dijo que estaba bien, muy contenta, que de repente se siente mareada”, comentó Mayer. “Es lo único que me dijo que tiene. Y de repente veo que aparece una semana después en unas fotos, y yo espero que esté bien, le mando todo mi cariño, sabe que la adoro. Siempre le digo: ‘Déjame ir a verte’, y no me ha dejado. No sé, no puedo juzgarla tampoco. No sé quién subió esas fotos, pero se veía guapísima ¿no? Y si ella no quiere salir o aparecer o que la vean, pues hay que respetarlo”.

Sigue leyendo: