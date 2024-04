Tristán, hijo del cantante Yahir, rompe el silencio y niega que esté viviendo en la calle

En las últimas horas Tristán, el hijo del cantante Yahir, subió un video a sus redes sociales en el que negó, de manera determinante, que esté viviendo en la calle, tal y como se había venido especulando.

En el material, con duración de varios minutos, el joven se grabó al interior del apartamento que comparte con su roomie, con lo que quiso demostrar que no está en las condiciones que se dijo que estaba.

“Señoras y señores ¿cómo están? Aquí en la calle como podrán ver, viviendo en la calle como están diciendo últimamente. Que me gusta la calle es una cosa, me ma.. la calle, pues soy rapero, me casé con las pin…vida de la calle. Amo la calle y la defiendo”, se le oye decir al joven al inicio de su material.

Su testimonio se da después de que Kadri, una famosa agencia de paparazzi asegurara en uno de sus materiales que Tristán estaba tan, pero tan mal, que terminó viviendo en la calle.

“A ver Kadri, yo se la tiro a ustedes. Hoy salió algo ahí en Kadri, que se creen paparazzi, graban con sus Androids culerísi…, pero bueno, Kadri dice que sigo viviendo en un parque ahora”, continuó el hijo de Yahir.

A continuación el joven tomó su teléfono celular e hizo un breve recorrido por su estudio, donde nos permitió conocer su dormitorio.

Su habitación está dotada de una cama grande, de un espejo de cuerpo completo, de camas de noche y de un pequeño clóset.

“El estudio donde ando viviendo es un parque, seguramente. Traigo esta mad… Gucci porque vivo en un parque, carnal, no mam… pin… parque bien ver… está bien perro el parque y déjenme decirle a la gente que no se preocupe”, continuó en su video.

A continuación habló de Sergio Boy, su roomie, con quien no solo comparte el alquiler, sino también el gusto por la música.

“Seguimos haciendo tras, carnal, seguimos haciendo lo real, seguimos fumando cigarro, fumando hierba, seguimos haciendo lo que queremos porque yo a ustedes no les prometí nada y yo no elegí ser hijo de Yahir”, detalló el joven.

Si bien es cierto reconoció que no vive en la calle, ni tampoco en la opulencia, está feliz con lo poco que tiene y aclaró que el video que lo muestra en situaciones precarias es de hace varios años.

“Yo ahí le batallo, yo trabajo por mi cuenta, carnal, entonces agarren el pe… y no anden subiendo sus pin… videos de hace 7 años porque ese video que subieron es de hace 7 años y andaba con Camila Ortiz. Tengo 26 y eso fue a los 18”, aseveró.

Su respuesta llega tras el video que Kadri publicó y que lo muestra rondando las calles de la Ciudad de México.

“Descubrimos que Tristán sigue en situación de calle. Nuestra lente lo captó sentado en una banqueta junto a su novia. Nos dimos cuenta que su aspecto es deteriorado. Lamentablemente pudimos ver cómo Tristán se acercó a un desconocido y le pidió una sábana, material con el que logran fabricar cerillos, y no solo eso, también le dio hierba verde”, se dice al inicio de su video.

Sigue leyendo:

Hijastro de Talina Fernández muere en casa de la presentadora tras sufrir infarto fulminante

Conoce por dentro la hermosa y enorme casa de Itatí Cantoral en Ciudad de México

Video: Así es Val’Quirico, el rinconcito italiano en México donde Edith Márquez se casará

Así son las mansiones que se quedó Sofía Vergara tras firmar su divorcio de Joe Manganiello