AMLO agradece a Biden “pronunciamiento más enérgico” sobre el asalto a la embajada mexicana en Ecuador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, el pronunciamiento “más enérgico” por parte de la Casa Blanca en torno a la irrupción de la embajada mexicana en Ecuador.

“Agradecemos la actitud del presidente Biden porque aceptó rectificar en el sentido de hacer un pronunciamiento más enérgico y lo hizo a través de su asesor principal de la Casa Blanca en materia de seguridad, entonces agradecemos ese gesto de solidaridad”, aseguró.

López Obrador explicó que la postura “más definida” sobre la solidaridad de Estados Unidos hacia México sobre el asalto a la embajada llegó debido a que se le envió a Joe Biden el video de las cámaras de seguridad del interior de la sede diplomática donde se observa cómo los policías ecuatorianos actuaron de forma violenta contra diplomáticos mexicanos para sacar y arrestar al exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas.

“Envié el fragmento del video al presidente Biden, que seguramente no lo conocía, no le habían informado y por eso la postura inicial del gobierno de Estados Unidos, ambigua, tibia y en respuesta como ayer se dio a conocer ese video, también se lo envié al presidente Biden para que lo viera, salió ayer el asesor de asuntos de seguridad con una postura (Jake Sullivan) ya más definida, más clara de condena a estos hechos.

Policías allanan embajada mexicana en Ecuador. Crédito: David Bustillos | AP

Fue ayer martes 9 de abril que Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de Biden, condenó la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, incluido el uso de la fuerza contra funcionarios de la embajada mexicana en Ecuador.

Tras hacer un reconocimiento por el actuar de los diplomáticos mexicanos durante el asalto a la embajada ecuatoriana, el mandatario mexicano dijo que su gobierno espera que Canadá muestre también una postura más firme y se solidaridad hacia México sobre los hechos en Ecuador.

“Estamos esperando lo mismo en el caso de Canadá aún cuando somos respetuosos de las decisiones que tomen los gobiernos, pero ya es conocido el video y yo pienso que cada quien tiene que fijar su postura”

El presidente mexicano dijo que será hasta mañana jueves 11 de abril que su gobierno presentará la queja formal ante el Comité Internacional de Justicia.

“Se tiene que pensar bien en cómo exigir la no repetición para que en el futuro nadie se atreva a cometer una atrocidad, una violación como lo sucedido en Ecuador, porque no es nada más México, es el orden mundial, el respeto a las normas internacionales. No es cualquier trámite, por eso se está analizando bien además que sea claro el mensaje y la demanda, breve pero bueno, y breve y bueno, doblemente bueno”, comentó.

Desde Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo mexicano mostró otro video donde se recopilaron testimonios de los diplomáticos mexicanos, entre ellos la embajadora Raquel Serur Smeke y el encargado de la sede diplomática, Roberto Canseco, quienes narran paso a paso cómo ocurrió la irrupción de la embajada mexicana la noche del viernes 5 de abril.

López Obrador también pidió que se proyectaran las declaraciones de Luis Almagro, secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, quien condenó el asalto a la embajada mexicana.

“No se puede admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito”, se escuchó y vio decir a Luis Almagro durante el video proyectado en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

