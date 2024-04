“Estoy viva de milagro”: Laura Flores revela que sufrió un microinfarto cerebral

Tremendo bombazo soltó la actriz mexicana Laura Flores en redes sociales a través de un video en el que explicó que fue víctima de un microinfarto cerebral provocado por un procedimiento estético al que se sometió. ¿En qué consistió? Sigue leyendo para enterarte.

Desde su perfil oficial en Instagram, la histrionisa que ha participado en melodramas como “Soltero con hijas” y “Vuelve a mí” hizo un recuento de el tratamiento al que se ha sometido para deshacerse de sus “venitas” de las piernas.

“Siempre me había hecho tratamiento de la escleroterapia donde se inyectan las piernas para que desaparecieran las venitas. Lo hacía cada seis meses durante los últimos 20 años“, se le escucha decir a Laura Flores por medio de un breve video.

Y aunque por más de dos décadas este tratamiento no había supuesto ningún problema en su salud, recientemente la historia cambió: “Fue la semana previa a la semana santa. En la noche me dio un micro infarto cerebral, estaba con mi hermana viendo la tele y me dio un infarto micro cerebral“.

De acuerdo con la famosa, los síntomas que experimentó en ese momento fueron: “Se me paralizó el brazo derecho y la mitad de la cara y no podía articular palabras. Yo quería hablar y no podía; una sensación espantosa”, dijo desde sus redes sociales.

No pasó mucho tiempo antes de que Laura Flores fuera trasladada al hospital para realizarle los estudios pertinentes y encontrar la raíz de su afección: “Recuperé el habla luego de 40 segundos y pude gritar ‘doctor’. Me llevan a mi médico, me estabilizó un cardiólogo. Me fui a los Estados Unidos, me hospitalizaron por dos días, me hicieron todo tipo de estudios. Al parecer la cicatriz es como una luz blanca en mi cerebro. Estoy viva de milagro“, continuó.

Para finalizar su relato, la también conductora hizo un llamado a sus seguidores y les advirtió que es necesario acudir a un angiólogo antes de someterse a cualquier tratamiento estético.

