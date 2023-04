Laura Flores está desesperada porque perdió la voz a causa de un problema de salud

La actriz mexicana Laura Flores se encuentra con un aquejante problema de salud. Según compartió en redes sociales, se quedó sin voz, situación que la tiene preocupada y desesperada.

A través de sus “stories” en Instagram, publicó un video explicando que no tenía covid-19 y estaba desesperada por comenzar a llevar su vida normal, pero no recuperar su voz se lo impide.

“Esta es la voz que tengo desde hace tres días y estoy harta. Estoy tomando antibiótico, no es covid, ya me hice dos pruebas. Quiero ir al gym, se supone que no debo hacer ejercicio, pero estoy desesperada. Por favor, díganme, ¿qué hago?, ¿voy o no voy (al gimnasio)? Y sí, me siento medio mal”, dijo en un primer clip.

En una segunda historia compartió que se estaba sometiendo nuevamente a una prueba de covid-19 y otros exámenes para determinar qué está causando el problema y así poder tener el tratamiento correcto para recuperar la buena salud de sus cuerdas vocales.

“Me están checando porque sigo sin voz. Tomé algunos medicamentos y nada. Están revisando a ver si no es Covid, pero ya la prueba PCR porque la casera me salió negativa. Van a checar Influenza también y me van a hacer una radiografía de pecho“, relató Laura.

Flores finalmente comunicó a sus fans el diagnóstico médico: “No es covid, no es Influenza, no es nada. Es nada más una laringitis y es cuestión de tiempo y antibióticos”.

La noche del viernes 7 de abril, Flores compartió que ya ha recuperado un poco su voz y que su esposo, Matthew Flannery, se encuentra en la ciudad de México para hacerle compañía y cuidarla.

“Ya hablo un poquito”, escribió la actriz sobre el video en el que se le escucha hablar un poco mejor y se le observa junto a su amor.

“Esta Laringitis va de salida!! Y con el apapacho de @osuflan tengo todo lo que una esposa puede pedir! Y gracias a ustedes amigos por su preocupación y sus consejos tan sabios!”, escribió en parte del texto con el que acompañó el clip que posteó en su perfil en la red de la camarita.

