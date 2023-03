Laura Flores confesó que se sometió a un procedimiento estético para rejuvenecer su rostro

La actriz y cantante mexicana Laura Flores acostumbra a compartir momentos cotidianos de su vida con sus seguidores. Esta vez apareció con el rostro diferente y contó que se sometió a un procedimiento estético para sentirse mejor con ella misma y mejorar su imagen.

A través de Instagram la actriz reveló que se colocó hilos tensores en su rostro para dar un refrescamiento. Asimismo, compartió cómo fue la realización del procedimiento y cómo se veía un día después del tratamiento.

Sin miedo al qué dirán, compartió un video sin una gota de maquillaje y sin ningún filtro para mostrarse a gusto con los resultados inmediatos que obtuvo.

“¡Sin filtro, eh! Mira, no hay moretones, o sea, una cosita de nada aquí (pequeños hematomas); nada que no tape el maquille. Entonces ahí va, ahí va. Me lo recomendó muchísimo el doctor, o sea por todos lados me lo recomendaron, gente, amistades mías y por eso le tuve toda la confianza del mundo”, comentó mostrándose satisfecha con los resultados.

En la publicación la actriz obtuvo muchos halagos por parte de los internautas que admiran su carrera y su belleza.

“Muchas felicitaciones, de verdad quedó espectacular. Yo si fuera artista, hasta sin serlo, no duraría en hacer todo para contrarrestar el paso de los años y verme bien además que le quedó todo muy natural y las arrugas desaparecieron. Súper bien felicitaciones”; “Laurita tú eres bella de siempre…”; “Muy hermosa como siempre”, son algunos de los mensajes positivos que le dejaron.

Sin embargo, otro grupo de seguidores cuestionaron que se haya realizado un tratamiento estético para rejuvenecer su rostro y lo expresaron en los comentarios.

“Pienso que debes quedarte como estás, la vejez es parte de la vida”; “Es mejor envejecer con dignidad cada etapa es bella”; “Las personas nunca están contentas, hay que envejecer con dignidad aceptar la edad”, opinaron en el post algunos de sus seguidores.

