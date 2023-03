Laura Flores relató cómo le pidió perdón a su hijo por colocarle un balón gástrico que lo puso en peligro

El pasado mes de febrero se conoció que Alejandro, uno de los hijos de Laura Flores, fue hospitalizado por complicaciones de un balón gástrico que le colocaron en marzo de 2022. La actriz había dicho que se sentía responsable por haberle recomendado esa operación y ahora relató cómo le pidió perdón a su hijo en el hospital.

La actriz comentó hace unas semanas al programa ‘De primera mano’, que sentía remordimiento porque fue ella, en busca de ayudar a su hijo con sus problemas de obesidad, la que le sugirió colocarse dispositivo para bajar de peso y mejorar su calidad de vida.

“Me sentía culpable, yo fui la que promocionó eso para que mi hijo bajara de peso, pero el médico me dijo que la obesidad no es opción y uno busca lo mejor para los hijos; sin embargo, la culpa no me dejaba”, declaró hace casi un mes.

Hace unos días, Laura conversó con el programa ‘Hoy’ y tocó el tema nuevamente. La cantante aseguró que al ser ella la que haber apoyado la colocación del balón le generó cargo de consciencia al ver a su hijo delicado de salud.

“¿Al final del día quién orquestó esto? Yo, la mamá”, explicó.

La intérprete de ‘El alma no tiene color’ contó que se sintió tan mal que, incluso, tuvo que ofrecerle disculpas a su hijo mientras él se encontraba recuperándose en la Clínica Cleveland en Florida.

“Entonces, lo primero que hice y algo que me emociona muchísimo, es que yo llego y le digo a mi hijo: ‘Por favor, perdóname, it’s my fault (es mi culpa)”, confesó que le dijo a Alejandro.

Según reveló, el adolescente inmediatamente, sin hablar, como pudo le respondió exonerándola de cualquier responsabilidad sobre la situación.

“Él no podía hablar porque tenía una sonda, pero (hacía señas con las manos) como diciendo: ‘No te preocupes, mamá”, relató ella.

Al joven le tuvieron que remover el balón gástrico y cerrarle una úlcera que tenía en su estómago para que pudiera mejorar su salud. Actualmente se encuentra bien de salud.

La preocupación le trajo consecuencias a Laura

Ante las cámaras de ‘Hoy’, la actriz contó que el estrés que sintió al ver la salud de su hijo comprometida le desencadenó un episodio en el que menstruó a pesar de ya no tener periodo.

“Tengo 59 años, ya pasé de la menopausia, de los períodos de menstruación, etcétera, pero (cuando llegué) al hospital, pues me viene la menstruación, en jueves, y yo: ‘¿Qué es esto?’ (…) Al principio no sabía ni qué onda, ni me importó en ese instante”, dijo.

Luego de pasar el susto con su retoño acudió a un especialista que le explicó que tuvo ese sangrado a consecuencia del estrés que experimento por la salud de Alejandro.

