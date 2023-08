A sus 60 años, Laura Flores se deja ver en topless y en tanga desde su recámara, compartiendo atrevida selfie

Gran sorpresa ha dado a sus fans Laura Flores, pues para celebrar que cumplió 60 años decidió publicar en su cuenta de Instagram una selfie que se tomó en su recámara, posando en topless y usando tan sólo una tanga de color rosa. Ella lució al máximo su figura y dos tatuajes que tiene en sus brazos. View this post on Instagram A post shared by Laura Flores (@laurafloresmx)

La actriz mexicana acompañó su publicación con un mensaje de empoderamiento: “No suelo publicar fotos así, pero en esta ocasión al cumplir 60 años quise hacerlo; una mujer puede verse tan bella como se vea a sí misma, quiérete, cuídate, haz ejercicio, aléjate de drogas y alcohol, disfruta tu vida y agradece ser quien eres, si tienes algo bueno para aportar habla y si no, calla, criticar te quita luz y sólo describe tus limitaciónes…. Decide ser feliz, bella por fuera y por dentro, agradece por cada latido de tu corazón!!”

Hace tres meses Laura informó que en febrero se divorció de Matthew Flannery, y a partir de entonces comenzó a acudir con más frecuencia al gimnasio, con resultados notables en su cuerpo. Así, se dejó ver haciendo rutinas con pesas, en el piso y en aparatos. Uno de los mensajes que escribió a sus fans fue: “Tú puedes! La edad nunca es límite para estar en forma mental y física”. Ella tiene uno de los roles coestelares en la telenovela “Vuelve a mí”, que se estrenará en Telemundo el 9 de octubre y en la que comparte créditos con William Levy y Samadhi Zendejas. View this post on Instagram A post shared by Laura Flores (@laurafloresmx)

