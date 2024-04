La reacción de La Divaza tras despedirse de La Casa de los Famosos 4: “Ya no podía más”

Con lágrimas en los ojos pero con su característica sonrisa, La Divaza se despidió de ‘La Casa de los Famosos 4’. El participante se convierte en la tercera persona en abandonar el reality por voluntad propia, siguiendo los pasos de Thalí García y Gregorio Pernía.

Pedro Figueira, nombre real de La Divaza, habló con Jimena Gallego, conductora del programa de telerrealidad y confesó las razones detrás de su salida. Como se presumía, el influencer dejó el reality porque no se sentía cómodo y prefirió su salud mental.

“Ya no podía más… un día más (en la mansión) y mi cabeza explotaba. Tenía muchos sentimientos y emociones. Realmente es muy fuerte lo que se vive en la casa”, aseguró el venezolano en el estudio de Telemundo.

En las últimas semanas, el cambio en el comportamiento de La Divaza fue notorio. Se notaba decaído y le costaba salir de la cama, situación que empeoró después de la separación de Lupillo Rivera del Cuarto Agua.

“Creo que en la casa se vive un estrés, una pelea constante. Yo creo que el juego me consumió un poquito”, confesó.

¿Qué más dijo La Divaza?

En la entrevista, Jimena Gállego le preguntó “¿Se arrepentirá La Divaza de abandonar ‘La Casa de los Famosos 4’?”, el influencer fue el más sincero posible: “Probablemente un día me arrepienta, pero hoy no es ese día. Yo me siento muy feliz con lo que hice”.

Habló sobre sus compañeros y expresó su gratitud por haber conocido a todos los integrantes de su grupo. Además, confesó que considera a Ariadna Gutiérrez como su mejor amiga dentro del programa.

En relación a lo sucedido con Lupillo Rivera, explicó que Rodrigo Romeh mostró interés en Gutiérrez desde la segunda semana, y aunque comprende que el cantante se sintió “traicionado”, considera que su actitud no fue la más apropiada.

“No sé si pueda perdonar lo que hizo. Tomó nuestras mascotas y quitó nuestros nombres, después de que prometimos que seríamos amigos por siempre”, declaró.

El influencer, también aprovechó la plataforma para dejar un mensaje a sus compañeros de cuarto:

“Los voy a extrañar demasiado, creo que me marcaron. Son personas hermosas, personas que amo, aunque con algunos haya tenido discusiones o altibajos, al final todos estábamos conviviendo bajo el mismo techo”.

¿Cómo se despidieron sus compañeros?

A través de las redes sociales, comenzaron a circular unos mensajes que le enviaron Ariadna Gutiérrez y Clovis Nienow a La Divaza.

Entre lágrimas, la reina de belleza afirmó que lo extrañaría mucho y que él era su fuerza dentro de ‘La Casa de los Famosos’ y que le enseñó mucho.

Por su parte, Clovis manifestó que también lo extrañaría y que recordará esos momentos que compartieron juntos.

Clovis se expresa después de la salida de La Divaza#LCDLF4 pic.twitter.com/jxMQ9qxUBD — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) April 10, 2024

Después de despedirse del reality show, el venezolano expresó que está listo “para vivir” y poner en práctica todo lo que aprendió durante los tres meses que estuvo en la mansión.

Seguir leyendo: