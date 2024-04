Bank of America cierra sucursales este mes y la tendencia seguirá el resto del año

En 2023 Bank of America cerró más de un centenar de sucursales a lo largo y ancho del país y su plan seguirá durante este año, bajo la tendencia de que más y más clientes prefieren hacer sus operaciones bancarias de manera electrónica. Como te contamos previamente, durante el mes de abril 7 ubicaciones de Bank of America dejarán de dar servicio en 6 estados diferentes, pero los cierres no se detienen y en los próximos tres meses más sucursales se unirán a la lista.

Los datos fueron reportados por la Oficina del Contralor de Moneda (OCC), área independiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que regula los bancos y quien les exige informar todos los cierres a la agencia federal. Con la finalidad de reducir el número de oficinas con poco tráfico, Bank of America cerrará estas 12 sucursales entre abril y julio de 2024 y si tu tienes una cuenta con ellos es importante que revises la información para tomar las precauciones necesarios en caso de que seas uno de los afectados.

Entre abril y julio de 2024 más sucursales de Bank of America cerrarán sus puertas en 8 estados. Crédito: 4kclips | Shutterstock

Sucursales de Bank of America cerrarán entre abril y julio de 2024

A continuación te dejamos la lista con las 12 sucursales de Bank America que dejarán de operar entre abril y julio de este año en 8 estados del país:

9 de abril de 2024

2061 Lynnhaven Parkway, Virginia Beach, Virginia

141 s. Calle Principal, Graham, Carolina del Norte

30 de abril de 2024

417 Avenida Shippan, Stamford, Connecticut

3140 Princeton Pike, Municipio de Lawrence, Nueva Jersey

2012 E Avenida de los Arboles, Thousand Oaks, California

108 Old Court Road, Pikesville, Maryland

825 Dulaney Valley Road, Suite 1180, Towson, Maryland

7 de mayo de 2024

1111 East Main Street, Richmond, Virginia

14 de mayo de 2024

7395 Mission Street, Daly City, California

21 de mayo de 2024

5485 Camino al Norte, North Las Vegas, Nevada

11 de junio de 2024

20708 Bothell-Everett Highway, Bothell, Washington

30 de julio de 2024

3565 California St, San Francisco, California

Bank of America es una de las instituciones bancarias que está a la cabeza de la actual eliminación de sucursales físicas en el país. En 2013 reveló que cerraría casi 160 y la tendencia seguirá presente durante este 2024.

