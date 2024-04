Canadá prevé otra devastadora temporada de incendios como la ocurrida en 2023

Las autoridades de Canadá advirtieron que el país se enfrenta a otra temporada de incendios forestales al menos tan devastadora como la de 2023, cuando se quemó la cifra récord de 18 millones de hectáreas de bosque.

El ministro de Emergencias canadiense, Harjit Sajjan, informó en una rueda de prensa que en estos momentos, antes del inicio de la temporada de incendios, existen más de 70 fuegos forestales activos, en su mayoría en el oeste del país, que sufre una inusual sequía. Gran parte de esos incendios están activos desde el año pasado.

Hay múltiples indicios de un riesgo importante, incluido un invierno más cálido de lo normal que dejó poca acumulación de nieve en el suelo y gravó las sequías en varias regiones.

“Las tendencias en la temperatura son muy preocupantes”, añadió, y señaló impactos posiblemente devastadores, sobre todo en las provincias de Ontario, Alberta y la Columbia Británica.

Canada May Face Another ‘Catastrophic’ Wildfire Season—After Historic Blazes Covered U.S. In Smoke https://t.co/MjifDA5JWl

Para afrontar estas amenazas, Ottawa planea capacitar a mil bomberos forestales adicionales y la próxima semana duplicará en el presupuesto federal el crédito fiscal para los bomberos voluntarios.

Además, entregará 256 millones de dólares canadienses (187 millones de dólares) a las provincias y territorios para comprar equipos especializados.

El ministro de Recursos Naturales, Jonathan Wilkinson, señaló: “Siempre se han producido incendios forestales en todo Canadá. Lo nuevo es su frecuencia e intensidad“.

Sajjan detalló que el último invierno fue mucho más seco y caluroso de lo habitual y se anticipa que las temperaturas en los próximos meses serán también superiores a lo normal. De diciembre a febrero, las temperaturas medias del país fueron 5,2 grados superiores a las de los registros históricos que se iniciaron en 1948.

We're expecting above-average temperatures across Canada this year. ⚠️



Alberta, BC, & Ontario face extreme drought conditions.

We can’t ignore the climate crisis.



Here's what we're doing to get ready early for this year's wildfire season👇🏾https://t.co/L8p3z3Z190 pic.twitter.com/Lc7WOnmKPn