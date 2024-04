Gerardo Martino critica a la Liga MX por tener figuras extranjeras en equipos y no aportar al Tri

Gerardo Martino no se guardó nada tras la derrota del Inter Miami ante Monterrey. El entrenador argentino criticó a la Liga MX por tener figuras extranjeras en sus clubes y no ayudar a llevar jugadores a la selección de México.

“No es el caso de Rayados, pero cuánto importa que América salga campeón del torneo y no aporte a Selección (Mexicana) porque sus figuras son extranjeras. No me parece algo relevante para el torneo de México o la MLS. Me parece que esto va en proceso de cambio y que se puedan dar en el corto plazo”, dijo Martino.

El entrenador del Inter Miami aseguró que América, Monterrey y Tigres son los mejores clubes de México. “La derrota de hoy nos quita una ilusión que teníamos que era seguir adelante en esta competencia y repetir lo que hizo Columbus en Monterrey.

“Sostengo que en Concachampions, no sucede siempre así, accedieron los equipos que mejor plantel tienen en el futbol mexicano como América, Monterrey y Tigres. No pongo a Pachuca porque su estructura es diferente. Las estrellas las tienen los otros tres equipos”, comentó.

Tata Martino critica el formato de reglas de la MLS

Tata Martino aprovechó también para hacer una crítica a la MLS en la que destacó que deben ayudar en sus reglas para poder tener mejor plantel, una ventaja que tienen en México.

“En cuanto la MLS no libere tantas reglas para tener planteles más frondosos, evidentemente habrá una ventaja. Siempre me pareció, cuando trabajé en México, y ahora, me pareció una comparación bastante inútil. Las federaciones tienen que ver su estructura, ver si compiten, el aporte a selecciones”, agregó Martino.

El Inter Miami se enfocará en la MLS torneo donde está entre los primeros puestos y deberá levantarse tras un bache con el regreso de Lionel Messi al equipo.

“Hemos perdido unos puntos en casa y estamos compitiendo bien. Acá hemos competido bien, muy bien con Nashville, muy bien con Monterrey en la ida y hoy hasta el gol de (Germán) Berterame. Ahí se acabó la eliminatoria”, manifestó el estratega argentino.

