Jugadores del Inter Miami criticaron el estado de la cancha de Rayados de Monterrey

Rayados de Monterrey dio un golpe de autoridad en la Liga de Campeones de la Concacaf. El conjunto mexicano derrotó 3-1 al Inter Miami y avanzaron a las semifinales del torneo. Luego de la eliminación, varios jugadores del conjunto de la MLS se quejaron del estado de la cancha en el Estadio BBVA.

El conjunto de David Beckham fue superado enormemente por Rayados de Monterrey. Tras la dura eliminación de la Concachampions, varios jugadores hicieron referencia al mal estado de la cancha en el partido de vuelta por los cuartos de final del torneo.

Vaya vergüenza el estadio del Monterrey eh pic.twitter.com/2gXGrQq2XU — Jeff (@JeffFcb14) April 11, 2024

“Todos tienen que jugar en la cancha, Monterrey y no nosotros, no lo quiero usar de excusa, pero en ciertas ocasiones era un poco frustrante. Es parte dé, ayer entrenamos en ella para acostumbrarnos. En general el juego y los resultados no fueron como esperábamos y es frustrante para nosotros terminar de esta manera el torneo”, dijo el centrocampista Julian Gressel tras la derrota.

🗣️ “Contra equipos como Monterrey los errores te cuestan muy caro” reconoce Julian Gressel del Inter Miami pic.twitter.com/XDmRzhPHoJ — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 11, 2024

Sergio Busquets también cuestionó las condiciones del estadio

Una de las grandes piezas del Inter Miami en el mediocampo es Sergio Busquets. El exjugador del FC Barcelona, un futbolista acostumbrado a jugar a ras de césped y con buen trato de balón, también cuestionó las condiciones del entramado del Estadio BBVA.

“El terreno de juego estaba mal, todos lo hemos visto, pero era para los dos equipos, perjudicaba a los dos”, dijo el futbolista español a los medios post partido.

Finalmente, el veterano mediocampista español reconoció que las intenciones del Inter Miami eran poder remontar la serie y trascender en la competición. Ahora al club le toca conformarse con pelear por la Major League Soccer.

“La sensación no es buena, teníamos mucha confianza para intentar seguir y avanzar ronda, traíamos un resultado adverso y eso lo hacía más difícil, pero lo intentamos; hemos pagado caros los errores, la falta de experiencia. Nada, queda seguir la temporada de la MLS, la Leagues Cup y aprender de los errores, ser el mejor equipo, todavía nos quedan objetivos”, concluyó.

