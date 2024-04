Lionel Messi y Gerardo Martino no saludaron a Fernando Ortiz

Rayados de Monterrey supero 3-1 al Inter Miami en el duelo que se desarrolló en México en el Estadio BBVA. El conjunto mexicano fue muy superior sobre la cancha y eso terminó por decantar la serie por los cuartos de final de la Concachampions. Sin embargo, el ambiente entre ambos equipos se mantenía con “picante”. Fernando Ortiz reveló que no fue saludado por Gerardo Martino ni Lionel Messi.

En la previa se generaron muchos inconvenientes por unas declaraciones de Fernando Ortiz. El estratega argentino insinuó que, cuando Lionel Messi está en cancha, los árbitros pueden favorecer a su equipo.

Esta opinión no le cayó bien a Lionel Messi. Según los testimonios de Ortiz y otros integrantes del cuerpo técnico de Monterrey, “La Pulga” encaró al “Tano” en Estados Unidos para recriminarle aquellas declaraciones. Es por esto que los ánimos estaban caldeados.

Messi y Martino ignoraron a Fernando Ortiz

Luego del partido, Fernando Ortiz reveló que no hubo saludo con Lionel Messi ni con Gerardo Martino. El “Tano” explicó que a pesar de la ausencia de este gesto de cordialidad, su concepción sigue siendo la misma y que no es una persona rencorosa.

“Para mí es el mejor jugador de la historia en este deporte, jamás quise ofender a nadie y faltar al respeto a nadie, di mi opinión respecto a lo que sigo pensando, no se dio ese saludo, no sabía cómo iba a reaccionar, mi respeto lo va a tener de por vida. No se dio, no soy de tener algún tipo de rencor, quizás el momento que ambos nos pudimos haber saludado no se dio”, dijo Fernando Ortiz.

El propio Gerardo Martino fue cuestionado sobre la ausencia de saludos entre ellos. Sin embargo, el “Tata” intentó lavarse las manos al indicar que simplemente “no se dio”.

“Bueno, no se dio, los DT no somos tan importantes. No somos importantes cuando perdemos, menos cuando se gana”, dijo el estratega del Inter Miami.

Evidentemente, las declaraciones de Fernando Ortiz generaron incomodidad dentro del plantel del Inter Miami. De hecho, las palabras del “Tano” motivaron a que los aficionados intentaran provocar a Lionel Messi al recriminarle las “ayuditas”‘ que recibe por parte de los árbitros. Este fue el detonante que deterioró la relación entre compatriotas.

