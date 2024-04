La administración Biden amplía las verificaciones de antecedentes para la venta de armas

El Departamento de Justicia ha ultimado normas de control de armas que servirán para cerrar un vacío legal que permitía a las personas vender armas de fuego en línea, en ferias de armas y en otros lugares informales sin realizar verificaciones de antecedentes de quienes las compran.

La vicepresidenta Kamala Harris y el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, celebraron las reglas y dijeron que mantendrían las armas de fuego fuera del alcance de personas potencialmente violentas a quienes no se les permite legalmente poseer armas.

La Casa Blanca la calificó como la mayor ampliación de las verificaciones de antecedentes para la compra de armas en décadas.

La nueva regla, que es casi seguro que será impugnada en los tribunales, requeriría que miles de vendedores de armas se registren como comerciantes de armas de fuego con licencia federal. Luego tendrían que realizar verificaciones de antecedentes penales y de salud mental de los compradores potenciales.

La regla anunciada el jueves tiene como objetivo cerrar la “laguna legal en las exhibiciones de armas” y la “laguna legal de venta en línea” al obligar a cualquiera que venda un arma de fuego con fines de lucro a registrarse ante el gobierno federal.

Debido a esas lagunas, alrededor de 20,000 distribuidores de armas operan actualmente sin licencias y, por lo tanto, no están obligados a realizar verificaciones de antecedentes, según The Associated Press.

El presidente Biden dijo en un comunicado que las nuevas reglas “mantendrán las armas fuera del alcance de abusadores domésticos y delincuentes. Y mi Administración seguirá haciendo todo lo posible para salvar vidas. El Congreso necesita terminar el trabajo y aprobar una legislación universal de verificación de antecedentes ahora”.

Sin embargo, al igual que el proyecto de ley Brady y varias otras leyes destinadas a controlar la venta de armas en Estados Unidos dados los niveles anormalmente altos de violencia armada, la nueva regla probablemente será cuestionada por grupos interesados en las armas de fuego y podría ser restringida por los tribunales.

Dado que los legisladores republicanos impidieron a los demócratas aprobar en el Congreso una legislación que exigiera verificaciones universales de antecedentes, Biden, en cambio, ha aprovechado las disposiciones de la “Ley bipartidista de comunidades más seguras” aprobada en 2022, para implantar medidas para el control de armas.

