Lili Estefan reacciona a la separación de Elizabeth Gutiérrez y William Levy: “Sufre él y sufre ella”

Tremendo revuelo se armó con la emotiva entrevista que la actriz Elizabeth Gutiérrez realizó de la mano de la revista ‘Hola!’ en la que se sinceró sobre su situación sentimental y confirmó su separación del actor William Levy. Es justo en medio de los estragos que generaron sus declaraciones que la conductora Lili Estefan, al igual que miles de personas, salió a compartir su opinión al respecto.

Durante la más reciente transmisión de “El Gordo y la Flaca”, la conductora cubana y su compañero de escena, Raúl de Molina, abordaron con lujo de detalle lo sucedido con la ex pareja.

Por su parte, Lili Estefan no pudo ocultar su sorpresa ante la decisión de Elizabeth Gutiérrez de conceder una entrevista al respecto, sobre todo porque siempre se ha caracterizado por mantener su vida personal fuera del ojo público.

Sin embargo, no dudó en reiterar su apoyo los famosos, pues se trata de un momento difícil para ambos: “Yo que he tenido la bendición de tener una cercanía inmensa con ambos… Yo a Elizabeth la adoro y la respeto, la admiro, una mujer conservadora que ha tratado, de verdad lo ha dado todo por la familia… Yo les puedo decir a ustedes que lo he vivido, ambos sufren muchísimo cuando tienen esta ruptura”, contó ante las cámaras del programa.

Asimismo, Estefan añadió que a pesar de las críticas que el actor ha recibido por una supuesta infidelidad junto a Samadhi Zendejas, este también se trata de un momento difícil para él: “Así se diga que él está con otra, así se diga que él le ha sido infiel, tanto lo sufre él como lo sufre ella”.

Para finalizar, la estrella de “El Gordo y la Flaca” expresó su deseo porque ambos logren encontrar la felicidad que buscan. Eso sí, no pudo ocultar su deseo porque en algún punto logren resolver sus diferencias.

“¿Dónde se puede encontrar ese verdadero balance entre los dos? ¿A qué edad lo encontrarán? Si alguna vez lo encontrarán… No lo sé, pero ojalá en algún momento los veamos juntos de nuevo porque yo a ambos los amo y son una familia preciosa”, finalizó.

