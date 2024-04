Óscar de la Hoya descarta pelea entre Ryan García y Rolly Romero: “Está terminado, quedó expuesto”

Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions, descartó por completo una posible pelea entre Ryan García y Rolando ‘Rolly’ Romero porque afirmó que el excampeón de las 140 libras está terminado y quedó expuesto después de su derrota por nocaut ante Isaac ‘Pitbull’ Cruz.

En una entrevista con Fight Hub, De la Hoya expresó que, luego de la actuación ante el mexicano Cruz, las debilidades como peleador de Rolly Romero quedaron al descubierto y por eso no hay nada que trabajar entre él y García.

“Rolly está terminado, quedó expuesto. Me cae bien como persona. Cuando hablé con él fue educado y buena persona, pero con todo la basura que habló de mí, ya no lo respeto. Como peleador, arriba del ring, quedó expuesto. Así que no hay nada que trabajar entre Ryan y Rolly”, dijo.

El Pitbull Cruz castigó a placer a Rolly Romero que nada pudo hacer para contrarrestarlo. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

Después de dejar de lado a Ryan García y aceptar la pelea con el Pitbull Cruz, Rolly Romero dijo algunas cosas en contra de Óscar de la Hoya y el californiano que no fueron del agrado del promotor. Por ello, la caída ante el mexicano le pareció tan graciosa al excampeón mundial que no desaprovechó el momento.

El Pitbull Cruz viene de dominar de principio a fin a Rolly Romero y le calló la boca como prometió antes del combate del pasado 30 de marzo para coronarse campeón en las 140 libras. El estadounidense no pudo en ningún momento contrarrestar el poderío del mexicano y desde el comienzo fue lastimado con fuertes golpes, pero pudo sobrevivir en varias ocasiones hasta que el octavo el réferi detuvo el combate tras una lluvia de puños.

Por ahora se desconoce cuáles serán los próximos pasos de Rolly Romero. Anteriormente, el estadounidense estuvo interesado en una pelea con Ryan García, pero ahora que no tiene el cinturón no parece posible que pueda suceder. Otra opción sería enfrentar al venezolano Ismael Barroso, a quien le ganó por una detención polémica del árbitro Tony Weeks, quien se convirtió en campeón interino de la AMB y ha estado pidiendo la revancha.

Ryan García se está preprarando para enfrentar a Devin Haney el 20 de abril en Nueva York. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions

Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte frente a Gervonta Davis en 2023 y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

Por su parte, Rolando ‘Rolly’ Romero, de 27 años, excampeón de dos divisiones de peso y ahora espera volver más fuerte para sacudirse este nuevo revés en su carrera ante el Pitbull Cruz e intentar coronarse nuevamente en las 140 libras. El estadounidense tiene marca de 15 victorias (12 por la vía rápida) y dos derrotas.

