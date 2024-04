Yahir confiesa que estuvo a punto de perder la vida mientras buceaba 

El nombre del cantante mexicano Yahir ha encabezado los titulares internaciones durante los últimos días debido a la situación que enfrenta su hijo Tristán. Sin embargo, el ex participante de “La Academia” vuelve a ser noticia gracias a que reveló una de sus experiencias más cercanas a la muerte. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te contamos los detalles.

Como lo ha dejado saber a través de redes sociales con diversas publicaciones, el intérprete de temas como “Contigo sí” y “Adiós para siempre” es un amante de la naturaleza, razón por la que se embarca en diversas aventuras que lo retan a niveles exhorbitantes.

Y fue una de sus aventuras por altamar la que casi lo lleva a perder la vida durante una excursión de buceo, así lo reveló en una entrevista junto a la ex integrante de Pandora, Isabel Lascuráin.

De acuerdo con Yahir, el incidente ocurrió mientras se encontraba buceando junto a unos amigos, al darse cuenta que el reloj que portaba se le cayó. En un intento de recuperarlo, el famoso decidió buscarlo en el fondo del mar, dado que aún contaba con el tanque y equipo de buceo.

No obstante, la situación se complicó cuando al intentar regresar a la superficie por falta de oxígeno, el conjunto de botes que los habían llevado en expedición se lo impedían: “Sin darme cuenta me arrastraba la corriente, no encontraba la salida y se me estaba acabando el oxígeno”, recordó.

“Cuando saqué la cabeza y pude salir, la corriente ya me había llevado (…) Sentí una angustia tremenda”, aseguró Yahir tras narrar los instantes de horror que vivió.

A pesar de este episodio, el actor que protagonizó la obra musical “No me puedo levantar” ha demostrado que su amor por las actividades extremas y al aire libre no han dejado de repetirse. Sin embargo, ahora evita exponerse a situaciones riesgosas si no está acompañado de los expertos.

Seguir leyendo:

• Tristán, hijo del cantante Yahir, rompe el silencio y niega que esté viviendo en la calle

• Yahir se encuentra de luto, se despide con emotivo mensaje y sus excompañeros lo apoyan

• ¡Encuerado! terminó Yahir en ‘Tu Cara Me Suena 2’ y mostró el gran trabajo que hace en el gimnasio