Javier Aguirre se muestra enfocado en mantenerse con el Mallorca: “Esa es mi prioridad”

El futuro de Javier Aguirre con el Mallorca es una incógnita ya que al final de la presente temporada el contrato del director técnico mexicano llega a su fin y desde el conjunto balear todavía no han dado muestras concretas de que lo vayan a renovar.

Sin embargo, el “Vasco” Aguirre no tiene ningún problema en demostrar que le gustaría seguir al frente del equipo con el que recientemente disputó la final de la Copa del Rey que terminó perdiendo en un emocionante duelo ante el Athletic Club que se definió en la tanda de penales (4-2) a favor de los vascos.

“Yo hasta el 30 de junio tengo contrato y mi prioridad es el Mallorca. No he hablado con nadie, estoy muy contento aquí, pero queda mucho trabajo por hacer”, comentó el entrenador mexicano quien destacó las bondades que le ve a su vida en Mallorca, un punto importante para continuar con el club.

El técnico mexicano Javier Aguirre llegó al Mallorca en marzo del 2022 con un contrato de una temporada que luego extendieron y el mismo termina se acaba al final de esta temporada. Crédito: Miquel A. Borràs | EFE

“Se vive bien en Mallorca. Lo pasamos bien, hay buenos sitios, una gran oferta gastronómica y cultural. El estadio está hermoso, las instalaciones son espectaculares, el aeropuerto está cerca… Estoy contento en Palma”, agregó Javier Aguirre quien destacó que aún no se ha tocado el tema de la renovación.

“Todavía no me he sentado para tratar mi renovación. Le he dicho a mi representante que no quiero oír nada de este tema, aunque sí sé que ya tengo situaciones concretas”, apuntó el entrenador dejando ver que le han llegado ofertas desde fuera de Europa para seguir con su carrera.

Sin embargo, lo que pasa ahora en la mente de Javier Aguirre es lograr que el Mallorca pueda pasar la página de la dura derrota en la Copa del Rey y puedan enfocarse de la mejor manera en LaLiga en donde disputarán este fin de semana un complicado duelo ante el Real Madrid.

La plantilla del Mallorca fue recibida por las autoridades baleares a su regreso a Palma luego de la final del a Copa del Rey que perdieron ante el Athletic Club. Crédito: MIQUEL A. BORRÀS | EFE

“No podemos tener un mejor rival que el Real Madrid. No podemos seguir lamentándonos de lo que pudo ser, pensando en algo que ya pasó o comiéndonos la cabeza. Fue una noche cruel y dura para todos, pero ya ha quedado aparcada. Esta semana hemos trabajado bien, tratando de limpiar la cabeza”, dijo el mexicano.

El “Vasco” Aguirre también habló de lo que será este cierre de campeonato en España en donde el Mallorca está cada vez más cerca de lograr asegurar su permanencia para la próxima temporada, un objetivo que se le fue complicando al equipo balear pero que parece bien encaminado.

“Estamos al cien por ciento, tanto física como mentalmente. Es un bonito reto. Son ocho finales en las que cuanto antes sumemos los puntos necesarios mejor estaremos”, cerró el entrenador mexicano que espera empezar a sumar en esta recta final este sábado cuando reciba al cuadro merengue.

