La Divaza destapó los motivos que la llevaron a abandonar “LCDLF” por su propia cuenta

Vaya sorpresa se llevó el público cuando se anunció la salida del influencer conocido como La Divaza luego de tres meses de encierro en el reality “La Casa de los Famosos” y con una mano muy cerca de los $200,000 dólares del premio al ser uno de los habitantes favoritos d ella televidentes.

Sin embargo, para la estrella de las redes sociales su estancia se volvió una situación insostenible sobre la que habló en una entrevista reciente, asegurado que no se arrepiente de la decisión que tomó.

“Yo me sentía viniendo muy mal, de verdad, o sea como que yo estaba muy triste dentro de la casa y llegué a tener como algunos episodios… Al principio yo estaba divirtiéndome demasiado, era muy feliz, y yo creo que eso la gente lo veía; pero llega un momento como que el encierro te afecta de una manera que te empiezas a volver loco y me empezaron a dar como algunos ataques que nunca había vivido en mi vida y me asusté mucho porque ya estaban empezando a ser muy recurrentes”, contó a People en Español.

Incluso, aceptó que en diversas ocasiones se aisló del resto de los habitantes para poder sobrellevar sus emociones, algo en lo que no siempre tuvo éxito: “Creo que eso no se vio mucho, pero había veces en las que no quería que nadie me viera, me encerraba a llorar y como que era muy fuerte para mí, y mis compañeros lo sabían y recibí el apoyo de todos”, dijo.

El ahora ex participante de “La Casa de los Famosos aseguró que no se arrepiente de su salida: “Obviamente no es una decisión como que uno toma del día para otro, sino que hay un protocolo que uno no sabe porque no es que yo tomé la decisión de irme ese mismo día, no, esa decisión tuvo que pasar por un proceso por lo menos una semana”.

Con respecto a la salud de su madre, quien se enfrenta a una batalla contra el cáncer, La Divaza apuntó a que: “Había momentos en los que yo decía estamos dentro de una casa en la que estamos viviendo estos problemas que a veces eran unas estupideces y como que me sentía mal conmigo mismo porque obviamente sabía lo que estaba pasando de la situación con mi mamá porque yo me doy cuenta de todo esto un mes antes de entrar pero yo ya había firmado todo el contrato, entonces como que yo me quedé muy preocupado”.

Afortunadamente estas preocupaciones quedaron en el pasado, pues el famoso se prepara para reencontrarse con ella: “Mi mamá viene a visitarme, llega este lunes y estoy muy feliz de que ahora estoy en el mundo real y puedo mantener comunicación con ella porque adentro tu mente piensa tanto”.

Seguir leyendo:

• La Casa de los Famosos 4: La Divaza abandona la competencia de forma inesperada

• ¿Cómo van las votaciones de La Casa de los Famosos 4, hoy 11 de abril?

• Quién se va de La Casa de los Famosos el lunes 15 de abril