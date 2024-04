“Mi cabeza tiene precio”: El influencer mexicano Fofo Márquez reveló tener miedo en prisión

Luego de protagonizar un escándalo más en su vida al golpear brutalmente a una mujer, el influencer mexicano “Fofo” Márquez ha reconsiderado su situación, y ahora pide clemencia a las autoridades.

Y es que, durante la última audiencia en su proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa, el joven pidió la palabra para ofrecer disculpas a la víctima, además de dirigirse a la jueza encargada del caso para expresarle que siente temor por su vida.

Lo anterior, no solo por las amenazas que recibió a través de un narcomensaje en Tijuana, sino por la serie de cosas que ha vivido en la prisión donde se encuentra recluido en el Estado de México.

“Mi cabeza tiene precio, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen”, aseguró, mientras lloraba en la sala de juicios orales del penal.

De acuerdo con medios mexicanos como el sitio SDP Noticias, Márquez inclusive se levantó la camiseta durante su audiencia para mostrar los supuestos golpes que ha recibido por parte de otros reos.

“Tengo tres días aislado, hay un reo que ya le puso precio a mi cabeza, yo no quiero morir”, habría señalado el joven, luego de que la juez le preguntó si estaba amenazado.

Erick Rauda, abogado de “Fofo” Márquez también expresó el temor que siente por la integridad de su cliente, asegurando que una jueza ordenó tomar las medidas necesarias para proteger al influencer.

“Me preocupa la integridad del señor Rodolfo Márquez, por supuesto que me preocupa y tan es así que a la juez también le preocupó”, dice Erick Rauda, abogado defensor del “Fofo”.



Además de lo que el detenido reveló en la audiencia, el pasado 8 de abril, las autoridades de Tijuana, Baja California, hallaron un narcomensaje acompañado de una cabeza humana.

La cartulina pegada en un puente peatonal incluía una advertencia al influencer: “Vuelves a tocar a una mujer y esto te va a pasar a ti y a tu familia en Tijuana, Ciudad de México (CDMX), Guadalajara o donde te encuentre pin#$% morro alucín Fofo Márquez. Atte: los de la casa”.

Aunque el mensaje no fue firmado por un grupo criminal en específico, podría tratarse de amenazas lanzadas por Cártel de Tijuana, Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los cuales tienen presencia en la zona.

Fue el pasado 4 de abril cuando comenzó a circular un video en redes sociales, donde se ve a “Fofo” Márquez golpeando a una mujer en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Dicha agresión inició cuando la víctima impactó con su camioneta uno de los espejos del vehículo del influencer, lo que encendió la ira del hoy encarcelado.

En el video en cuestión se observa cómo el creador de contenido comienza a golpear a la mujer hasta derribarla al suelo, para proceder a patearla y arremeter contra ella con el puño cerrado.

