Peso Pluma, Young Miko, Carin León y J Balvin en Coachella: ¿Cómo ver el show en vivo?

Coachella es uno de los festivales musicales más importantes. Formar parte del cartel representa una oportunidad única para cualquier artista, y este año, varias estrellas latinas se destacan, como Peso Pluma, Young Miko, Carin León y J Balvin.

La organización del evento informó que el festival será transmitido por YouTube. Este año, Peso Pluma vuelve al festival, que se realiza en Indio, California, como uno de los artistas principales del festival y se presentará esta noche, antes de Lana del Rey.

Por medio de su cuenta de Instagram, Peso Pluma publicó algunas imágenes durante los ensayos y pruebas de sonido. Promete ser una de las mejores presentaciones de su carrera.

📸| Peso Pluma en el sound check para Coachella pic.twitter.com/BeNGCF6hX9 — Peso Pluma Today (@PesoPlumaToday) April 12, 2024

El festival se realizará desde hoy hasta el 14 y retornará desde el 19 al 21. Cada una de las presentaciones podrán ser vistas en vivo.

El intérprete de ‘Ella baila sola’ se montará en el escenario a las 21:05 hrs (PT) o 00:05 hrs (ET).

Artistas que forman parte de Coachella

El line up del 13 y 20 quedó conformado de la siguiente manera: Tyler, the Creator como artista principal. En la tarima también estarán artistas como Blur, Ice Spice, Sublime, Jungle, Bleachers, Grimes, Jon Batiste, Santa Fe Klan, LE SSERAFIM y Depresión Sonora.

Por primera vez, el mexicano Santa Fe Klan demostrará su talento en un escenario tan predominante como Coachella.

Mientras que el 14 y 21, la artista principal es Doja Cat, al igual que Lana Del Rey, esta presentación representará una de las más reconocidas de su carrera, puesto que cantará para más de 125 mil personas.

Entre los otros artistas que también dicen “presente”, destacan: J Balvin, Jhené Aiko, Carín León, DJ Snake, Renené Rapp, LATIN MAFIA, The Rose, Latin Mafia y los Hermanos Gutiérrez.

¿El regreso de J Balvin?

El reggaetonero que tiene éxitos como ‘Mi gente’ se separó del escenario durante varios años. En una entrevista de abril de 2023, confesó que estaba enfocado en ser el mejor padre.

“Realmente en este momento he estado enfocado en mi familia. Me fui de las redes; estoy conectado a mi realidad, a mi familia, y eso me ha enseñado mucho, a vivir más el presente”, manifestó.

Es por ello que Coachella representa un nuevo inicio para el colombiano. Regresará a los escenarios y se cree que también está próximo a sacar nueva música.

No es la primera vez de J Balvin en este festival, en el año 2018 se presentó con Beyoncé y en el 2019 volvió.

