“Abuchear a Messi es abuchear al fútbol”: Luis García criticó la actitud de los aficionados mexicanos

Lionel Messi visitó México para jugar la Liga de Campeones de la Concacaf. Pero el jugador del Inter Miami vivió un clima hostil desde que salió al campo. Esta actitud fue cuestionada por distintos analistas, entre ellos el exjugador mexicano Luis García.

Desde la previa, Messi había sido provocado por los aficionados de Rayados de Monterrey. Además de buenos recibimientos antes de la llegada al hotel, el argentino también vio como lo recibían en las adyacencias del lugar de concentración con un cartel que decía “Sin ayuditas Messi”.

Durante el partido de vuelta de la Concachampions, los aficionados en el Estadio BBVA también se hicieron sentir. Los abucheos y pitos se escucharon en la casa de Rayados de Monterrey. Este clima hostil no fue del agrado de Luis García.

“Me parece excesivo, abuchear a Messi es abuchear a la pelota, es abuchear al fútbol, yo no estuve de acuerdo y eso que me parece que una de las mejores aficiones, no solo de México, sino del mundo, es la de Nuevo León, la de Monterrey y la de Tigres, los regiomontanos son fascinantes. Pero me parece que fue excesivo abuchear cada vez que Messi tocaba la pelota”, dijo el exjugador mexicano.

Esta concepción también fue expuesta por David Faitelson y algunos periodistas argentinos que se sumaron para mostrar su disconformidad con ese trato.

A través de las redes sociales circulan algunos videos cánticos subidos de tono que realizaron los aficionados presentes en el Estadio BBVA. Además, un curioso video fue compartido en el que varios seguidores de Rayados de Monterrey pisotean una camiseta de Messi.

Se va a extrañar a Messi y CR7

Tanto Cristiano Ronaldo como Lionel Messi son el objetivo de los cánticos de los aficionados rivales. Sin embargo, estas distracciones son muy poco efectivas, o al menos así lo ha sido en la carrera de estos dos deportistas. Pero Luis García realizó una reflexión sobre ambos. El exjugador de El Tri considera que a quienes hoy se pitan, se les extrañará el día de mañana.

“Lo que sucedió ayer en el fantástico estadio de los Rayados es una muestra perfecta de que todo mundo queremos ver a Messi, entre más tiempo Messi este en la cancha y jugando campeonatos y llegando a finales la pelota va a reír, nos vamos a dar de topes en algún futuro cuando Cristiano y Messi no estén”, agregó García.

