Rayados de Monterrey busca fichar a una de las revelaciones de la Liga MX

Rayados de Monterrey es uno de los clubes con mayor poder económico de la Liga MX. La Pandilla ya está plagada de estrellas, pero buscaría a una figura más. El conjunto mexicano iría por una de las grandes revelaciones del torneo azteca: Oussama Idrissi.

El joven futbolista nacido en Países Bajos es la sensación de la Liga MX. Junto a Salomón Rondón, Oussama Idrissi es uno de los líderes del Club Pachuca que busca conquistar dos torneos de prestigio como el Clausura 2024 y la Liga de Campeones de la Concacaf.

Ante la rápida muestra de resultados en México, la dirigencia de Rayados de Monterrey ya estaría contactando con el Club Pachuca para hacerse con los servicios del exjugador del Sevilla. Esta información fue difundida por el Diario Universal.

“Son situaciones que siempre digo lo mismo, cuando perdimos dieciocho la temporada anterior, la situación deportiva y económica es mejor para ellos, yo no les voy a cerrar la puerta, no me extraña que haya muchos interesados en nuestros jugadores”, dijo Guillermo Almada ante una hipotética salida del futbolista nacido en Bergen op Zoom.

¿Cuánto dinero pagaría Monterrey?

El dinero no es problema para Rayados de Monterrey. El conjunto mexicano ya cuenta con una plantilla plagada de estrellas y no ha tenido problemas en sacar la billetera.

Según la misma fuente, La Pandilla estaría dispuesta a pagar cerca de $7.5 millones de dólares para hacerse con la ficha de Oussama Idrissi. Este es un valor cercano al que es expuesto en las páginas especializadas en traspasos.

El jugador internacional con Marruecos ya ha jugado 23 partidos con la camiseta de los Tuzos del Pachuca. Durante esa cantidad de encuentros, el marroquí ha marcado 5 goles y concedido 12 asistencias. Oussama Idrissi tiene un vínculo con el club hasta junio de 2025.

