Dakota Fanning contó que Tom Cruise le da un regalo de cumpleaños desde que hicieron War of the Worlds

El primer teléfono celular que tuvo Dakota Fanning se lo regaló Tom Cruise por su cumpleaños. En ese momento, apenas tenía 11 años y, asegura la actriz, ha sido uno de los mejores regalos que ha recibido.

En una entrevista con Harper’s Bazaar, Fanning contó que Cruise, con quien había trabajado en la película War of the Worlds (2005), le regaló un Motorola Razr por su cumpleaños.

“Oh, Dios mío, estaba tan emocionada”, recordó la actriz. “No tenía a nadie a quien llamar o enviar mensajes de texto en ese momento, tenía 11 años. Pero me encantó tenerlo. Me encantó. Me sentí tan genial”, aseguró.

Es no fue el único regalo de cumpleaños que ha recibido de parte de Tom Cruise. La actriz reveló que desde ese momento el actor le envía un regalo cada año.

“Tom me envía un regalo de cumpleaños todos los años, y lo ha hecho desde ese cumpleaños”, contó Fanning, quien indicó que el más reciente lo recibió hace poco en su cumpleaños número 30.

Su prioridad es convertirse en madre

En una entrevista con la revista Porter, Dakota Fanning reflexionó su deseo de convertirse en madre. La actriz de 30 años de edad contó que tener hijos es tan importante para ella que estableció su carrera de forma de que, cuando lo decida, tenga la opción.

“Ser actor es una gran parte de mi identidad. Realmente no sé quién soy sin ello (…) Pero también tengo el deseo de configurar mi vida y mi carrera de manera que siempre tenga una opción”, dijo.

Fanning aseguró que ser mamá es una de las cosas más importante para ella, incluso más que ser actriz. “Si alguien me dijera que tengo que elegir, elegiría tener hijos. Soy una de esas personas que siempre ha sentido esa atracción”, contó.

Por el momento, la actriz no sabe cuándo formará su propia familia o si querrá seguir trabajando en ese momento, mientras tanto está disfrutando cada papel que interpreta y aventurándose a probar cosas nuevas.

“Estoy tratando de esforzarme para seguir diciendo sí a las cosas que me hacen sentir incómoda, para seguir yendo a lugares durante largos períodos de tiempo que tal vez tengo miedo de hacer porque, si Dios quiere, un día, no será posible tan fácil”, dijo.

En la actuación desde muy joven

Dakota Fanning comenzó su carrera en la actuación muy joven, con apenas 5 años de edad. Primero en anuncios publicitarios y luego con pequeños papeles en series de televisión como CSI: Crime Scene Investigation (2000), The Practice (2000), Spin City (2000), Ally McBeal (2000) y Malcolm (2001).

En 2001, Fanning tuvo su primer rol protagónico en el cine en I am Sam. Al año siguiente, Steven Spielberg la eleigió para interpretar a Allie Keys en la miniserie de ciencia ficción Taken.

En 2003, protagonizó junto a Brittany Murphy la película Uptown Girls.

Su trabajo más reciente fue en la película The Watchers, dirigida por Ishana Night Shyamalan y basada en la novela del mismo nombre de A. M. Shine.

Seguir leyendo: