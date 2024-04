Padre del Pitbull Cruz dice que no descartan unificar con Haney o Matías: “Al que nos pongan”

Isaac Cruz Sr., padre y entrenador del Pitbull Cruz, expresó que no descartan unificar títulos con cualquiera de los campeones de las 140 libras, pero afirmó que le gustaría con Devin Haney o Subriel Matías -dueños de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB), respectivamente- porque son dos buenas peleas para el mexicano.

En declaraciones para Izquierdazo, el padre de Pitbull Cruz aseguró que nunca han escogido rivales y por eso están abiertos a enfrentar a quien le pongan en la mesa, además, comentó que piensan mantenerse por ahora en el peso superligero.

“Podría ser con Devin Haney, por qué no con Teófimo López o con el puertorriqueño (Subriel Matías). Estamos abiertos en 135 o 140, el que no le corra al Pitbull, hay Pitbull para cualquiera. No descartamos una unificación con cualquier boxeador que quiera subirse al ring con el Pitbull. Subriel ha hablado mucho que quiere la pelea, yo como siempre lo he dicho, será muy bueno Subriel, pero yo creo que una pelea con él estaría muy bien. Porque ganándole le ganamos a uno bueno y seríamos más buenos todavía”, dijo.

Devin Haney es el campeón de peso superligero del CMB y defenderá por primera vez ante Ryan García. Foto: Jeff Chiu/AP.

“Ahorita nos vamos a mantener en 140 y por qué no regresar, no tenemos ningún problema en regresar a 135 siempre y cuando haya una buena oferta y sea una pelea de campeonato del mundo. Porque ahora como campeones ya tenemos derecho a exigir que sea un rival que le dé la oportunidad como campeón. Nosotros estamos abiertos al que nos pongan en la mesa, nosotros no estamos para escoger rivales, por algo es grande el Pitbull porque nunca hemos escogido a los rivales. Nos dicen Gervonta, nos dicen hasta Lomachenko o Ryan García, estamos ahí para el que quiera”, añadió.

Desde que el Pitbull Cruz venció Rolando ‘Rolly’ Romero y se coronó campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en las 140 libras, muchos de los contendientes y campeones han mostrado interés en enfrentarlo debido a su gran actuación ante el estadounidense. Recordemos que el peleador azteca dominó de principio a fin a su rival y en el octavo el réferi detuvo el combate.

Según su mánager Sean Gibbons, el mexicano defenderá su título en agosto en una cartelera de Premier Boxing Champions (PBC) que se realizará en Las Vegas. “Pitbull quiere volver al ring y mantenerse ocupado. (…) Manny (Pacquiao) quiere actividad para mantener su impulso. Está listo para pelear y los fanáticos están listos para verlo nuevamente. La afición ha hablado”, declaró.

Rolly Romero no pudo contrarrestar los ataques del Pitbull Cruz y terminó siendo detenido por el mexicano. Foto Cortesía: Esther Lin/Premier Boxing Champions.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 24 años, logró un importante triunfo ante Rolly Romero y ahora es el nuevo poseedor del título mundial de la AMB en las 140 libras en su debut en la categoría. El pugilista mexicano posee un récord como profesional de 26 victorias (18 de ellas por la vía rápida), dos derrotas y un empate.

