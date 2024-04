Sospechoso bajo arresto tras efectuar disparos desde azotea de apartamentos en Marina del Rey

Un sujeto fue detenido como sospechoso de efectuar docenas de disparos desde la azotea de un complejo de apartamentos en el área de Marina del Rey la noche de este sábado, sin que se reportaran personas lesionadas por el tiroteo.

El incidente de “tirador activo” se reportó poco después de las 10:00 p.m. en la cuadra 4100 de Vía Marina, cerca de la intersección de Admiralty Way, informó el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) en un comunicado de prensa.

Al lugar acudieron alguaciles de la oficina del LASD en Marina del Rey.

“Los agentes establecieron una contención en el lugar y solicitaron recursos adicionales”, informó el Departamento del Sheriff en una actualización informativa.

“Una unidad aérea de LASD observó a un sospechoso en el techo disparando balas con un rifle“, agregaron las autoridades.

Las autoridades dijeron que el sospechoso tenía en su poder un rifle y se encontraba disparando al aire, por lo que se solicitó a las personas que se encontraban en el área para que encontraran algún refugio.

Los alguaciles cerraron varias de las calles en el área, entre ellas Vía Dolce y la Vía Marina, al sur de Washington Boulevard.

Una mujer que se dirigía a su casa se dio cuenta de que su calle se encontraba bloqueada debido a una gran presencia policial.

“Mi Uber me dejó porque mi calle estaba cerrada. Estaba caminando por la acera y un tipo se encontraba agachado detrás de un auto y me dijo: ‘Ven aquí, hay un tirador’, así que corrí y me escondí detrás del auto“, relató Kierra Swusdee, residente de Marina del Rey, a la cadena KTLA.

Unidades adicionales, incluidos cuatro vehículos Bearcat, fueron enviados al lugar con un equipo que logró detener al sujeto, según confirmaron funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

El sospechoso fue arrestado tres horas y media después de que se reportó el tiroteo. Crédito: Shutterstock

De acuerdo con testigos, el sujeto efectuó por lo menos entre 30 y 50 disparos, y que se encontraba en posesión de varias armas de fuego, incluidos rifles AR-15 y múltiples pistolas y municiones. Los informes dicen que el sospechoso también hizo disparos en contra de transeúntes y las autoridades.

Según se reportó en algunos informes, el presunto tirador se encontraba transmitiendo en vivo el tiroteo en las redes sociales.

Entre las imágenes que fueron compartidas en las redes sociales se podían observar a los alguaciles mientras se cubrían detrás de las patrullas y con sus armas en las manos.

Alrededor de la 1:30 a.m. de este domingo, el pistolero finalmente fue puesto bajo custodia. No se ha proporcionado su identidad y no se ha determinado cuál fue el motivo por el que hizo los disparos.

Varios testigos mencionaron que el sospechoso se trataba de un chef independiente, de 41 años, quien se especializa en “cocina tradicional vietnamita orgánica”.

Funcionarios del LASD confirmaron que estuvieron revisando el área en busca de pruebas, testigos y posibles víctimas. Sin embargo, no se reportaron personas o representantes de las autoridades heridos en relación con este tiroteo.

Si alguna persona tiene información que pudiera ayudar en la investigación de este incidente, debe comunicarse con la estación Marina del Rey del LASD al 310-482-6000.

