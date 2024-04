Vaquero Navarrete se sorprendió con actuación del Pitbull Cruz y muestra interés en enfrentarlo

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete expresó que quedó sorprendido con la actuación de Isaac ‘Pitbull’ Cruz ante Rolando ‘Rolly’ Romero y mostró interés en enfrentar al nuevo campeón de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En una entrevista con Izquierdazo, el Vaquero Navarrete afirmó que después de ver la pelea le dieron ganas de saber que se siente un golpe del Pitbull Cruz y cómo hubiera reaccionado, por lo que piensa que un duelo entre ambos se podría realizarse si hay interés de las partes.

“Fue sorprendente, me dio mucho gusto verlo salir adelante, incluso esa adrenalina se sintió que te dan ganas de estar en esa situación en ese momento para saber qué se siente. Yo como peleador al menos sí me dieron ganas de saber qué podría haber pasado si yo estuviera en el ring y cómo hubiera reaccionado. Sentir tal vez un embate o un golpe del Pitbull en ese momento. Tal vez suena feo o raro, pero a mí me hubiera gustado realmente poder sentir un golpe de esos. Saber realmente qué estaba yo viendo en la televisión”, dijo.

El Pitbull Cruz se coronó campeón de las 140 libras de la AMB y ahora tiene muchos oponentes que quieren enfrentarlo. Foto: Jeffrey McWhorter/AP.

“Me da mucho gusto ver lo que la gente se conecta, que se ve satisfecha, se ve contenta con el desempeño del Pitbull. Eso es difícil, mover masas al nivel como lo hace el Pitbull es complicado creo yo. Y obviamente su actuación en el ring, olvídate, fue algo también de locura, fue algo que de alguna forma la esperaba, pero no tan así. Sí, completamente (pelear con Cruz), no nada más con Pitbull. Si hay interés en las dos partes creo que 100% facilita siempre una negociación y es más accesible que se pueda realizar una pelea”, agregó.

Antes de pensar en un duelo con el Pitbull Cruz, el Vaquero Navarrete buscará coronarse campeón en la cuarta división en la que participa cuando enfrente a Denys Berinchyk por el título de peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en la Pechanga Arena en San Diego el 18 de mayo. La última vez que el mexicano subió al cuadrilátero fue en noviembre y empató con Robson Conceicao tras una reñida batalla en Las Vegas.

Desde que el peleador de Hermosillo venció Rolando ‘Rolly’ Romero y se coronó campeón de la AMB en las 140 libras, muchos de los contendientes y campeones han mostrado interés en enfrentarlo debido a su gran actuación ante el estadounidense. Recordemos que el peleador azteca dominó de principio a fin a su rival y en el octavo el réferi detuvo el combate.

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, de 28 años, mantuvo su cinturón de peso ligero junior de la OMB tras empatar con Robson Conceicao. El campeón mexicano de tres divisiones tiene marca de 39 triunfos, (31 por nocaut) una derrota y un empate.

Por su parte, Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 24 años, logró un importante triunfo ante Rolly Romero y ahora es el nuevo poseedor del título mundial de la AMB en las 140 libras en su debut en la categoría. El pugilista mexicano posee un récord como profesional de 26 victorias (18 de ellas por la vía rápida), dos derrotas y un empate.

Sigue leyendo:

· Devin Haney responde al desafío del Pitbull Cruz para unificar títulos: “Lo haría parecer mediocre”

· Ryan García cree que puede noquear a Isaac ‘Pitbull’ Cruz en cinco asaltos: “Será fácil”

· Devorado por un “Chihuahua”: Isaac Cruz le da una paliza a “Rolly” Romero y es campeón mundial