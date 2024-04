AMLO anuncia gira de despedida por todo México para agradecer el apoyo del pueblo

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que al término de las elecciones presidenciales, que se realizarán en México el próximo 2 de junio, visitará todos los estado del país para despedirse del pueblo y agradecerles por todo su apoyo.

“Pasando las elecciones ya nos vamos a soltar el pelo porque si quiero que nos reunamos con mucha gente, ver a quienes han sido los precursores de este movimiento, los que todavía no se nos han adelantado y quiero verlos y es posible que hagamos actos en plazas porque ya estoy terminando, me faltan cinco meses”, dijo.

“Después del día 2 voy a recorrer todo el país, no voy a poder recorrer todas las regiones pero cuando menos si voy a estar en todos los Estados antes de entregar la banda presidencial para despedirme y sobre todo para dar gracias a la gente, agradecer a la gente por su apoyo por su respaldo, siempre hemos contado con su acompañamiento”, precisó.

AMLO realizará “gira del adiós” por todo México. Crédito: Rebecca Blackwell | AP

López Obrador, quien dejará la presidencia de México a partir del 1 de octubre de 2024, dijo que con su recorrido por las 32 entidades de la República, se estará haciendo un reconocimiento a los millones de mexicanos que creyeron en su llamada Cuarta Transformación, 4T.

“Lo que hemos hecho ha sido producto del esfuerzo, de las fatigas de millones de mexicanos, esta es una transformación que se inició y continúa impulsada desde abajo y con la participación de todas y de todos, no es un movimiento de élite es un movimiento de millones, de mujeres de hombres libres conscientes”, comentó.

AMLO se convirtió en presidente de México el 1 de diciembre de 2018. Crédito: Eduardo Verdugo | AP

El jefe del ejecutivo mexicano reiteró que después de dejar la presidencia de México, se jubilará y no participará ni en actividades políticas ni en redes sociales.

“Si me voy a ir a despedir porque yo ya me retiro, me jubilo y nada más por el afecto por el cariño por el amor nos vamos a estar recordando y comunicando. Yo no voy a participar en ninguna actividad política, no voy a asistir a ningún foro a ninguna conferencia, no voy a tener red social, es decir no voy a escribir ningún mensaje por tuit”, afirmó.

