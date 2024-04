Revelados nuevos detalles de la razón por la cual Lionel Messi no renovó en su momento con Barcelona

Lionel Messi fue uno de los mejores jugadores que defendió los colores del Fútbol Club Barcelona en España, equipo donde pudo ganarlo todo a nivel europeo y alcanzó la fama mundial, al punto de estar en el debate de ser considerado el mejor jugador de todos los tiempos. Sin embargo, esta historia tuvo sin fin y luego de la celebración de la Copa América de 2021 donde consiguió su primer campeonato con el seleccionado argentino tuvo que vivir uno de los momentos más complicados de su carrera profesional, abandonar al FC Barcelona.

“Viene mi papá a mi casa, a comunicármelo, porque él se había ido a la mañana a hablar con Laporta y cuando vuelve me lo dice a mí. Se lo dije a Anto, lloramos, nos amargamos, y después nos levantamos para ver cómo se lo decíamos a los nenes, porque ya le habíamos dicho en diciembre que nos íbamos a quedar, que íbamos a seguir”, expresó el propio Messi en una entrevista que realizó el periodista Guillermo Balagué, su biógrafo, tras su salida de la entidad catalana.

El momento de la despedida

Una de las imágenes que siempre quedará en el recuerdo del barcelonismo fue el de aquel 8 de agosto donde se vio a un Messi con lágrimas en sus ojos por la tristeza de despedirse del club que lo vio crecer y sus compañeros de equipo donde hizo grandes amigos que pasan hoy en día como familia. Luego de casi 3 años después, un personaje que estuvo en algunas de las reuniones que mantuvieron el actual presidente del Barcelona Joan Laporta y el presidente de LaLiga Javier Tebas, reveló detalles desconocidos de las razones por las cuales no se pudo accionar la continuidad de Messi en el club culé.

“¿No se llegó a brindar por la renovación de Messi?”, le preguntó un periodista de la Cadena Ser de Cataluña a Jaume Roures, ex CEO y fundador de Mediapro (empresa encargada de los derechos de TV del fútbol español). “Estuve en varias reuniones y en una de ellas estaba el contrato encima de la mesa. Él estaba de vacaciones en Miami aún y estaban discutiendo si en lugar de esperar a que volviera, alguien iba allí para que firmara”, respondió Roures sin titubeo alguno.

El conductor del programa Carrusel Deportivo consultó una vez más si ambos, tanto Laporta como Tebas llegaron a festejar por la continuidad de Messi en la entidad azulgrana, algo que Roures no pudo afirmar, pero sí confirmó lo que en su caso sí pudo ver: “El contrato estaba redactado y aceptado”, afirmó el empresario español.

¿Por qué no hubo renovación?

La siguiente pregunta fue mucho más directa y tajante: “¿qué pasó?”, le preguntó otro de los periodistas en la mesa del programa y este respondió lo que en su criterio fue lo que sucedió para que la renovación no sucediera finalmente.

“Creo que se conjuntaron razones económicas y razones personales, y no pondría la mano en el fuego en cuanto a cuál era la más importante de las dos. Me parece en cualquier caso que no hubo sólo razones económicas”, relató el hombre de 74 años.

Messi se despidió de los hinchas culé en redes

“Me hubiera gustado irme de otra manera, aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo… Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio”, escribió Messi en su cuenta de Instagram.

“Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club. Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta. Me voy, pero no es un adiós, solo un hasta luego. Visca el Barça!!!”, concluyó su mensaje para sus millones de seguidores.

¿Partido homenaje para Messi es posible?

A Roures le consultaron también si pensaba que un partido homenaje para Messi sería posible en el futuro y el empresario respondió de la siguiente manera: “Aquellas presiones del entorno de Messi sobre que había que fichar y había gente que eso lo leía mal, lo leía como una presión fuera de lugar. Ese encontronazo con Laporta favoreció la salida. Aquello de que no alcanza, la famosa frase “con esto no nos alcanza”. Gente del club pensaba que les alcanzaba o que no podían dar más que eso. Son cosas que decide al final el presidente. Por eso no creo que a corto plazo veamos homenajes”.

