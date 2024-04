¿Zapatos de baloncesto de Messi y Goku? Jugador de la selección nacional de Argentina las usa mucho

El base armador argentino y ex jugador de la NBA con los San Antonio Spurs, Nicolás Laprovittola quien hace vida hoy en día con el Fútbol Club Barcelona, volvió a ser uno de los hombres de los que todos hablaron bastante ya que el jugador demostró una vez más su fanatismo por el capitán de la selección nacional de Argentina, Lionel Messi.

En esta ocasión lo antes mencionado se pudo apreciar a modo de homenaje ya que ‘Lapro’ como se le conoce al armador, en modo de homenaje utilizó unas bastante peculiares y originales zapatillas de juego que tenían impresa la figura del capitán argentino que juega actualmente en el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS).

Fanático de Dragon Ball

Sin embargo, esto no fue lo único que se pudo apreciar, ya que mostró en su pie diestro la figura de Goku, uno de los principales personajes de la popular serie de dibujos animados, Dragon Ball.

Evidentemente esto no era posible que pasara desapercibido por parte de los aficionados del argentino y mucho menos los seguidores del Fútbol Club Barcelona y a través de las redes sociales y como era de esperarse, se hizo viral al preciso momento. “¿Es usted más del pie derecho o del pie izquierdo?”, fue la pregunta de la cuenta oficial del club español junto a las fotos que se viralizaron de inmediato en las redes sociales y sigue siendo bastante comentada hasta el momento.

Las zapatillas fueron diseñadas con el color de la bandera nacional de la Argentina, celeste y blanco y cuenta además con la figura del capitán de la selección nacional del país sureño en el momento que Messi besaba la Copa del Mundo conseguida en Qatar 2022, luego de superar en penales al combinado de Francia en duelo que se llevó a cabo en las instalaciones del estadio Lusail.

Pieza clave en la victoria del club catalán

Laprovittola fue una de las piezas más importantes de la victoria del FC Barcelona este fin de semana donde debieron medirse al Basket Girona en el Clásico de Cataluña y pudieron colocar un marcador de 75-81. El base sureño pudo anotar un total de 18 puntos, siendo el segundo máximo encestador del equipo blaugrana, detrás del también ex NBA Jabari Parker quien añadió 20 unidades.

En un total de 23 minutos sobre la duela, Lapro consiguió encestar 3 de 9 en tiros de dos puntos, 2 de 5 en lanzamientos de larga distancia y casi alcanzó el 100% de efectividad en tiros libres al encestar 6 de 7. Sumando un rebote y repartiendo dos asistencias para sus compañeros de equipo.

Lapro un fanático fiel del combinado albiceleste en Qatar 2022

Nicolás Laprovíttola también se había vuelto viral por la manera en la que festejó el campeonato del mundo conseguido por Argentina en Qatar 2022. “Vamos carajo!!!”, exclamó el ex jugador de los San Antonio Spurs de la NBA, al momento de presenciar a través de la pantalla de TV cómo Gonzalo Montiel convertía el remate decisivo para la consagración del equipo dirigido por el técnico Lionel Scaloni.

“Es uno de los mejores días de mi vida. Los he vivido con mucho nerviosismo, muy tenso todo el partido. Vi el primer tiempo en casa y vine corriendo para acá. Me esperaba Dani, el utilero, para ver el partido y cómo sufrimos”, explicó el base de Morón a las cámaras de televisión tras el partido. “El Dibu Martínez, Messi, Angelito Di María… Son gente muy ‘grossa’. Y nada, muy feliz por ellos y por nosotros. No hay nada más lindo que ser argentino”.

El base armador del Barcelona se perdió parte de la entrada en calor del equipo mientras celebraba la tercera copa del mundo alcanzada por su país: “Mientras los otros estaban acá tirando, yo estaba saltando en el vestuario, gritando y abrazando. Todos mis compañeros me han aguantado. Casi rompo todo el vestuario, pero había que dejarlo vivo para toda la temporada”.

¿Messi o Maradona, a quién prefiere Lapro?

“Messi. Lo tenemos hoy y lo disfrutamos tanto. No importaba el resultado de hoy, ya ha demostrado lo líder que es. Además de merecérselo, se lo ganó. No tengo palabras”.

