Un jugador de la NBA falló tiro a propósito para que aficionados del equipo rival ganen un premio

El día domingo se vivió una nueva jornada de la mejor liga de baloncesto del mundo entero; todos los equipos disputaron lo que fue el último partido de la temporada regular 2024 y se definieron los últimos puestos restantes para acceder a los playoffs así como también las organizaciones que jugarán el Play-In.

Pero lo que se llevó los reflectores y todas las miradas del público en general se vivió en el partido que disputaron los Clippers de Los Ángeles y los Houston Rockets cuando en una situación que generó bastante sorpresa para los fanáticos que dijeron presente en el Crypto.com Arena, el centro de los Rockets fue el protagonista de un nuevo momento bastante carismático y chistoso en su carrera profesional en la NBA.

Pasó anoche en la NBA:



Si un jugador rival falla dos tiros libres seguidos, hay alitas de pollo gratis para todos los aficionados



Boban Marjanovic falla el primero, se da cuenta de ello, y falla el segundo a propósito



La mejor liga del mundopic.twitter.com/hSQ47oTtyu — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) April 15, 2024

¿Qué fue lo que sucedió con Boban Marjanovic?

Quedaban solo 4:44 minutos de juego en el último periodo de tiempo del partido y llegó el momento donde Boban Marjanovic visitaba la línea de los tiros libres y el gigante oriundo de Serbia de 2.24 metros de estatura falló su primer intento y ante el pedido por parte de los fanáticos que le pidieron a más no poder que errase el segundo lanzamiento, el serbio aceptó para favorecer a la multitud presente en el gimnasio de los Clippers.

¿Por qué el serbio decidió fallar el segundo tiro libre?

La organización de los Clippers tiene una promoción especial para los fanáticos que asisten a los partidos de local: si un jugador del equipo rival falla dos tiros libres seguidos, cada uno de los fanáticos presentes recibe pollo frito por parte de la organización totalmente gratis.

Las imágenes de inmediato se hicieron virales en las redes sociales y dieron bastante de que hablar en la NBA y se puede escuchar luego de que el serbio falló el primer tiro libre “comida gratis”, a lo que Marjanovic accedió al pedido y se señaló a sí mismo frente a los fanáticos como diciendo “lo voy a hacer”.

La carrera de Marjanovic en la NBA

El centro de 35 años de edad tiene hasta el momento 8 temporadas en la NBA y se caracteriza por ser un buen lanzador desde la línea de los tiros libres y de hecho, en la temporada 2024 posee más de un 76% de efectividad. Su debut en la liga fue de la mano de los San Antonio Spurs y en su momento el entrenador Gregg Popovich tuvo gratas palabras para definir al serbio:

“Es mucho mejor de lo que esperaba cuando lo fichamos en verano. Me ha sorprendido su velocidad para lo que mide. Maneja muy bien la pelota y entiende muy bien el juego”, expresó el histórico entrenador en 2015.

Luego de su paso por el equipo de las espuelas de San Antonio, jugó en Detroit Pistons (2016-2018), LA Clippers (2019-2019), Philadelphia 76ers (2019) y Dallas Mavericks (2019-2022) antes de llegar a los Rockets hace un par de años.

Es el salto del año.



Xavier Moon: 1,83m

Boban Marjanovic: 2,24m



🤣 Y adivinad quién lo ha ganado… #dormiresdecobardes pic.twitter.com/SN6S6oQGSM — NBA en Movistar Plus+ (@MovistarNBA) April 15, 2024

Playoffs y Play-In definidos

La liga definió finalmente los equipos clasificados para la postemporada. El primer lugar de la Conferencia Oeste resultó mucho más competido de lo que se esperaba, ya que a la jornada final llegaron con 56 victorias Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves. No obstante, los primeros consiguieron derrotar a los Dallas Mavericks (135-86) y se aseguraron el primer sitio en la tabla de clasificación. Por su parte, New Orleans Pelicans, Los Ángeles Lakers, Sacramento Kings y Golden State Warriors disputarán el play-In.

En lo que respecta a la Conferencia del Este, el líder no tuvo discusión alguna en ningún momento. Los Boston Celtics superaron 132-122 a Washington Wizards y colocó su récord a 64-16 para quedarse con el primer lugar de la conferencia y la mejor marca de toda la NBA. Detrás quedaron los New York Knicks y terceros, Milwaukee Bucks. El cuarto puesto fue para los Cleveland Cavaliers, Orlando Magic (5°) e Indiana Pacers (6°) cerraron los primeros lugares. El Play In se disputará entre los Philadelphia 76ers (7°), Miami Heat (8°), Chicago Bulls (9°) y Atlanta Hawks (10°).

Sigue Leyendo:

Vanessa Bryant regaló zapatillas exclusivas a los jugadores de los Dodgers en honor a Kobe Bryant

“Fue algo memorable”: Mexicana Isabella Escribano recuerda sus entrenamientos con Gianna y Kobe Bryant

Pesa 130 kilos, sufrió bullying por su físico, es en una estrella del baloncesto con miras a la NBA