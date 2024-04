Pedrito Juárez, el “nuevo Lionel Messi” de la cantera del FC Barcelona que hace goles impresionantes

Jorge ‘DAlessandro, ex portero y entrenador argentino además de analista, volvió a poner en la palestra el nombre de otra joven joya nacida en el país albiceleste, que con sus vídeos que se han hecho virales a través de las rede sociales, ha hecho ilusionar a más de un fanático y mantenerlo emocionado de cara al futuro.

Se trata del joven que lleva por nombre Pedrito Juárez de tan solo 10 años de edad y que acaba de ganar par de campeonatos consecutivos como jugador vital para las categorías inferiores del FC Barcelona. Uno de ellos fue la Ibercup, en Algeciras, en cuya final terminó anotando un total de 3 goles al Porto de Portugal. Fue precisamente este campeonato que pudo presenciar el ex guardameta de clubes como San Lorenzo y quedó simplemente atónito con el rendimiento de Juárez.

🔴⚡️Éste chico se llama Pedro Juárez, Pedrito Juárez, tiene 9 años de edad, es argentino 🇦🇷 y juega en el equipo infantil del @FCBarcelona.

💥¿Será el nuevo Messi ? pic.twitter.com/esXEgePYFX — César Cepeda (@cesarmty) April 9, 2024

Muy buenas impresiones del pequeño Juárez

“Estuve en un torneo de la categoría 2014 el otro día, ganó el Barcelona, una cosa de locos cómo juega. Hay un chico argentino espectacular; por cierto, ya informé a la AFA para que estemos atentos y que no se nos escape el chico, que no nos lo quiten. Es salteño, un centrocampista”.

“Es director de juego, mueve los muñecos, es un chico que tiene un don. No comparemos con Messi, es un jugador de fútbol total, Tiene una visión periférica del juego, un chico con esa capacidad de toma de decisión y de verificar en cada momento cuál es el pase idóneo… Eso es un don. Estamos ante un jugador de futuro”, concluyó D’Alessandro en una entrevista con el comunicador Diego Yudcovsky.

Pedrito ya tiene mucho tiempo haciendo de las suyas en los campos de juego y la posibilidad de medirse con varias potencias alrededor de Europa en este tipo de competencias, sin duda alguna serán una gran vitrina para el joven jugador argentino.

La familia de Pedrito

La familia de Pedrito Juárez la componen su padre Gonzalo, su madre María Agustina, y su hermano Santiago. En una primera instancia partieron de su natal Argentina a los Estados Unidos y en el año 2020 volvieron a armar las maletas para poner rumbo a España, específicamente Barcelona. Una vez instalados en Cataluña, comenzaron a hacer las diligencias pertinentes para que Pedrito pudiera jugar y fue así como participó en el campamento en el Atletic Sant Just para mostrar sus habilidades y dejó muy grata impresión a los entrenadores y terminó jugando allí todo el año.

El Barcelona y el Espanyol lucharon por hacerse de los servicios del joven jugador Juárez y disputaron una versión diferente del clásico regional, en lo que fueron varias visitas de ojeadores y caza talentos para ver al jugador y conversar con su entorno y finalmente fue el club catalán quien ganó y pudo hacerse con el talento de Pedrito.

“Él es feliz jugando, disfruta mucho de lo que hace. Lo apasiona”, son palabras por parte de D’Alessandro.

¿El siguiente Lionel Messi?

Si bien tiene similitudes con el juego de Messi, también posee algunas otras que lo diferencian del ídolo argentino que en su momento pasó por La Masia, ya que Pedrito es un jugador mucho más armador pero que cuenta con una gambeta en velocidad que lo ayuda a ser un aniquilador en goles.

“Pedro es un caso especial. Cuando yo estuve como coach de niños, de mi hijo más grande, él siempre estaba afuera de las líneas con la pelota e iba y venía. Y empezó a querer jugar cada vez más”, comentó su papá en una entrevista con la televisión de México en 2020.

Pedrito aún no ha tenido contacto con la selección nacional de Argentina, pero su historia sigue haciendo eco y no sería descabellado que pueda ser una opción a ser convocado en su momento en la categoría Sub 15: “Es muy chico todavía, pero sería un placer que lo llamaran cuando sea el momento”, remarcan desde su círculo íntimo y ya ponen sobre la mesa una elección atada al corazón. Bien argentino, como el de su adorado Messi.

💎🇦🇷 Pedrito Juárez nació en Salta el 17 de febrero de 2014. Pasó sus primeros dos años en el norte de la Argentina antes de que su familia se mudara a California, debido a un emprendimiento laboral de su padre.



La familia residió en los Estados Unidos hasta el año 2020, cuando… pic.twitter.com/JSmFktCxPb — Diario Olé (@DiarioOle) April 10, 2024

