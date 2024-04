Jugador del FC Barcelona se enfrentó con un fanático por haberlo insultado (Vídeo)

Una vez más la salida del entrenamiento por parte de los jugadores actuales del Fútbol Club Barcelona volvió a estar en el centro de una polémica y de la opinión pública y en esta ocasión fue por el enfrentamiento entre jugadores e influencers y fanáticos que buscan ser virales en las redes sociales a través de acciones en contra de los atletas.

En esta oportunidad el apuntado es el actual defensor del club catalán Iñígo Martínez, quien hizo frente a una de estas personas y quedó todo filmado; el ex jugador del Athletic de Bilbao bajó de su automóvil en las puertas de la Ciudad Deportiva para enfrentarse a un joven aficionado que lo estaba insultando a más no poder y el jugador se hartó por completo.

El cruce de palabras entre Iñigo y el joven

Todo el episodio quedó en cámara por parte de un acompañante del joven que estuvo insultado al jugador y tuvieron un cruce de palabras: “La última vez que me llamas tonto ¿me has oído? La última vez que me llamas tonto”, le advirtió el jugador.

⛔️✋🏼 Inigo Martinez said stop to some fans insulting him. pic.twitter.com/YZJcs8WFFe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2024

“La última vez que me insultas. Y tu amigo lo mismo. Te aviso”, remarcó el español, mientras el tiktoker miraba a la cámara para ver si su compañero estaba grabando la escena. “Y no vayas de chulo, porque me ca… en Dios”, dejó bastante en claro el futbolista en un enfrentamiento que no pasó a mayores, pero en donde se pudo apreciar la tensión y la clara molestia del defensor del club culé, quien además se pudo notar su frustración.

Esta no es la primera vez que un miembro del plantel del Barcelona es filmado mientras se enfrenta a un aficionado. Ousmane Dembélé, en su momento, Joao Cancelo y Gerard Piqué, entre otros, fueron otros jugadores del Barcelona que tuvieron sus respectivos enfrentamientos con fanáticos que los esperaban a la salida de la Ciudad Deportiva para encararlos y decirles cualquier tipo de palabras, incluyendo insultos.

Al comienzo de la temporada actual, el lateral portugués tuvo un fuerte percance con fanáticos a los que calificó de “pesados” por su presencia constante, buscando autógrafos en prendas para revenderlas. “En primer lugar, no son aficionados, son jóvenes de 20 años que están ahí todos los días, ya sea en la puerta del centro de entrenamiento o cuando estoy con mi hija en el parque o en una simple cena con mi novia”, escribió en sus redes sociales, para contar su versión de todo lo ocurrido en dicho evento.

Próximos compromisos del FC Barcelona

En lo que respecta a lo deportivo, los dirigidos por Xavi Hernández están preparando su partido de cara al venidero 10 de abril, cuando el Barcelona visite el Parque de los Príncipes para enfrentar al París Saint Germain, liderados por el delantero estrella galo, Kylian Mbappé, en el encuentro por los cuartos de final de la UEFA Champions League.

