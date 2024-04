David Zepeda se pronuncia sobre la separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez 

La noticia de la ruptura entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez no solo dejó con la boca abierta al público, también a uno que otro famoso que presenció su historia de amor de cerca. Tal fue el caso del actor David Zepeda, quien recientemente les envió un caluroso mensaje.

Fue durante un encuentro con varios medios de comunicación que el protagonista de melodramas como “Vencer la Ausencia” y “Soy tu dueña” compartió su sentir ante la noticia de dicha separación.

“A Elizabeth y a William les mando un abrazo a los dos”, dijo el mexicano ante las cámaras del programa de Univision, “Siéntense quien pueda”. “Esperamos que se solucione todo”, añadió.

Al ser cuestionado sobre si en algún momento de su convivencia con el cubano experimentó algún ataque de ira y violencia por su parte, David Zepeda fue contundente al responder: “No (…) William tiene todo mi cariño al igual que Elizabeth”, indicó.

Y es que no podemos olvidar que durante los últimos días William Levy ha acaparado los titulares debido a la filtración de una serie de llamadas al 911 en los que se reportaron 4 altercados domésticos en los que salió a relucir su nombre y el de la actriz que habría sido su compañera de vida durante poco más de dos décadas.

A pesar de dicha filtración, Levy ha optado por mantener bajo perfil y no revelar más detalles al respecto. No obstante, decidió lanzar un contundente mensaje con el que dejó clara su postura ante la situación: “Tengo muchas cosas que decir. Tengo mi versión de la historia, pero yo nunca haría algo que debe a la madre de mis hijos mal. Yo siempre he priorizado la salud mental de mis hijos y así seguirá siendo“.

