“Este virus me está matando”: Grettell Valdez se sincera sobre la enfermedad a la que se enfrenta

Vaya susto se llevaron los fanáticos de Grettell Valdez luego de que la actriz recurriera a sus redes sociales para compartir que actualmente atraviesa una batalla contra un virus que “la está matando”. ¿Cuál es la afección que padece? Sigue leyendo para enterarte de los detalles.

Desde su perfil oficial en Instagram, la actriz emitió un mensaje en el que confirmó que fue diagnosticada con salmonela, esto luego de ser atendida de emergencia con el tratamiento adecuado para combatir la enfermedad.

“Este virus me está matando… Algo que más odio en la vida: enfermarme. No saben el fin de semana que pasé. Confirmado: salmonela con los estudios que me hicieron”, contó la famosa por medio de historias.

Dentro de su relato, Grettell Valdez detalló que los efectos secundarios de esta bacteria le hicieron casi imposible poder trasladarse al hospital: “Tuve que acelerar el proceso vía intravenoso, no podía moverme, no podía ni siquiera llegar al hospital”.

A la par de su video, la actriz de melodramas como “Lo que la vida me robó” y “Amores que engañan” dejó ver el momento en que estaba siendo canalizada desde su hogar.

A pesar de su condición, Grettell Valdez dejó claro que sus compromisos laborales no se detienen, razón por la que no ha podido mantener reposo. Sin embargo, agradeció a sus seguidores por las muestras de cariño que ha recibido, así como al equipo médico que la atendió durante este difícil episodio.

